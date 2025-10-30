Funeraria de mascotas estafaba a dueños: tiraban los cuerpos y daban cenizas falsas con tierra

El caso ha generado indignación generalizada por el trato cruel hacia los restos y por la forma en que se estafaba a personas en un momento de vulnerabilidad tras la pérdida de su animal de compañía.

Los reportes indican que, durante más de tres años, el crematorio “Xibalbá”, ubicado en la colonia Barrio Bravo, operó sin permisos municipales, sanitarios ni ambientales.

Su propietario, Guillermo Alejandro “N”, se presentaba como un amante de los animales y ofrecía supuestos servicios profesionales de cremación, por los que cobraba entre 1,500 y 2,500 pesos.

Arrojaban los cuerpos a terrenos baldíos

De acuerdo con las investigaciones, los cuerpos de los animales eran metidos en bolsas de plástico y tirados en terrenos baldíos ubicados a pocos metros de la funeraria, cerca del Tribunal para la Justicia de las Mujeres.

Al inspeccionar el lugar, las autoridades descubrieron que los hornos de cremación nunca habían sido utilizados y que el negocio no contaba con permisos, pese a que presuntamente operó durante años ofreciendo servicios de cremación.

En los lotes cercanos se encontraron alrededor de 150 cuerpos de animales de compañía dentro de bolsas, muchos en estado de descomposición. Hasta el momento se han presentado al menos 80 denuncias de personas afectadas.

En Quintana Roo no hay impunidad. https://t.co/i15i2tmRPm — Mara Lezama (@MaraLezama) October 30, 2025

Detienen al dueño de la funeraria y su ayudante

Tras las denuncias, la Fiscalía de Quintana Roo detuvo a Guillermo Alejandro “N” y a Briseidy “N”. Él era el propietario del crematorio, mientras que ella se encargaba de cobrar los servicios y organizar ceremonias simbólicas de despedida.

Ambos enfrentan acusaciones por fraude y por los daños ocasionados al medio ambiente debido a la forma en que desechaban los cuerpos.

La gobernadora Mara Lezama aseguró que no habrá impunidad en este caso y que se garantizará justicia a las familias que fueron engañadas. La Fiscalía pidió a quienes hayan contratado los servicios de esa funeraria que se presenten a denunciar, para fortalecer las investigaciones y sancionar a los responsables.