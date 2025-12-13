Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Proponen “Ley Manzo” para castigar hasta con 65 años de cárcel los asesinatos de alcaldes

La iniciativa de ley también plantea garantizar seguridad federal a los presidentes municipales amenazados por el crimen.
sáb 13 diciembre 2025 08:11 PM
Movimiento del Sombrero
Foto: Asaid Castro/Reuters (Asaid Castro)

El diputado local Carlos Bautista presentó en el Congreso de Michoacán una iniciativa de ley para reforzar la seguridad de los presidentes municipales del estado que comprueben ser amenazados por el crimen organizado.

Titulada “Ley Manzo” en honor al edil de Uruapan Carlos Manzo asesinado el pasado 1 de noviembre, la propuesta es respaldada por el llamado Movimiento del Sombrero.

Publicidad

La iniciativa de ley plantea tipificar el homicidio de alcaldes y castigarlo en Michoacán con penas de entre 35 y 65 años de prisión.

Además sugiere que la fiscalía estatal entregue informes mensuales sobre el avance de las investigaciones de los homicidios de los ediles para evitar que los casos se archiven.

Para saber más

Asesinato de Carlos Manzo enardece a Michoacán: qué pasó tras el atentado contra el alcalde de Uruapan
México

El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, enardece Michoacán

También propone garantizar la seguridad federal para los presidentes municipales amenazados por grupos criminales.

El punto más polémico de la iniciativa plantea que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) permita la posesión de armas en los domicilios para ejercer “la legítima defensa”, a través de trámites simplificados y flexibles.

Esta iniciativa de ley busca ser un homenaje a Manzo, que fue baleado por un adolescente mientras participaba en un evento público por el Día de Muertos. El responsable fue abatido una vez que ya había sido inmovilizado por uno de los escoltas del alcalde.

Así que el documento solicita que los delitos de homicidio, feminicidio, secuestro, violación y delincuencia organizada se castiguen sin importar la edad de quien los cometa.

Además, propone un castigo de 10 a 20 años de prisión para los familiares que encubran a delincuentes.

Desde el homicidio de Manzo, principal líder del Movimiento del Sombrero, este proyecto político ha cobrado relevancia a nivel nacional. Ahora, con la figura de la viuda del exalcalde, Grecia Quiroz, quien heredó la alcaldía de Uruapan.

Sin embargo, el movimiento es polémico porque propone un combate frontal a la delincuencia con estrategias que podrían violar derechos humanos.

Publicidad

Tags

Violencia

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad