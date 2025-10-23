Publicidad

Estados

Ante Sheinbaum en Veracruz, mujer señala a Nahle por prometer ayuda y no cumplir

Sheinbaum escuchó el reclamo de la mujer mientras llevaba a cabo uno de sus recorridos por las zonas afectadas por lluvias e inundaciones.
jue 23 octubre 2025 08:00 PM
sheinbaum-nahle.jpg
Nahle llegó a la gubernatura de Veracruz abanderada por Morena. (Fotos: Especiales)

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, una mujer en silla de ruedas señaló a la gobernadora Rocío Nahle por ''no haberla ayudado'' en Poza Rica, Veracruz, durante los recorridos que realizan autoridades por las zonas afectadas por las lluvias torrenciales.

''Ella dijo que me iba a ayudar y no me ayudó en nada'', dijo la mujer mientras sus manos eran sostenidas por la mandataria federal. Nahle se aproximó a la mujer y la cuestionó. ''¿De qué, señora?'', preguntó. ''Cuando vino al CRIT, ¿se acuerda?'', le respondió.

Sheinbaum pidió en ese momento los datos de la mujer para que autoridades la vayan a visitar.

Una situación similar ocurrió hace dos semanas en Puebla. También durante sus recorridos por la zonas afectadas por las lluvias, la presidenta Claudia Sheinbaum regañó al presidente municipal de Huauchinango, Rogelio López, por la forma en que se estaba enfrentando la tragedia.

"Usted me dice que sí trabaja, pero la gente me dice que no y la verdad yo prefiero creerle a la gente”, dijo la presidenta de México cuando pobladores confrontaron al edil.

Desde Poza Rica, Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo hoy que las familias damnificadas por las lluvias registradas a inicios del mes de octubre, no están solas y el Gobierno de México seguirá atendiendo sus necesidades.

“Supervisamos avances de limpieza y visitamos el centro de entrega de apoyos a familias afectadas por lluvias. No están solas, continúa la ayuda y atención a las necesidades”, explicó.

En el Módulo de Bienestar del municipio, Sheinbaum explicó que ayer la Secretaría de Bienestar inició la entrega del primer apoyo de 20 mil pesos, así como de dos vales de despensa y uno de enseres.

Además, les aseguró que el Gobierno de México no se irá de la zona hasta que todas las familias sean atendidas.

