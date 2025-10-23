Ante Sheinbaum en Veracruz, mujer señala a Nahle por prometer ayuda y no cumplir

🔴En Veracruz, una mujer le dijo a la presidenta, Claudia Sheinbaum que la gobernadora Rocío Nahle “le prometió ayuda y no cumplió”. La zacatecana reaccionó y preguntó cuándo no había ayudado.pic.twitter.com/pk0Vs0yEht — Azucena Uresti (@azucenau) October 24, 2025

Una situación similar ocurrió hace dos semanas en Puebla. También durante sus recorridos por la zonas afectadas por las lluvias, la presidenta Claudia Sheinbaum regañó al presidente municipal de Huauchinango, Rogelio López, por la forma en que se estaba enfrentando la tragedia.

"Usted me dice que sí trabaja, pero la gente me dice que no y la verdad yo prefiero creerle a la gente”, dijo la presidenta de México cuando pobladores confrontaron al edil.

Desde Poza Rica, Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo hoy que las familias damnificadas por las lluvias registradas a inicios del mes de octubre, no están solas y el Gobierno de México seguirá atendiendo sus necesidades.

“Supervisamos avances de limpieza y visitamos el centro de entrega de apoyos a familias afectadas por lluvias. No están solas, continúa la ayuda y atención a las necesidades”, explicó.

En el Módulo de Bienestar del municipio, Sheinbaum explicó que ayer la Secretaría de Bienestar inició la entrega del primer apoyo de 20 mil pesos, así como de dos vales de despensa y uno de enseres.

Además, les aseguró que el Gobierno de México no se irá de la zona hasta que todas las familias sean atendidas.