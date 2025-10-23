Ante Sheinbaum en Veracruz, mujer señala a Nahle por prometer ayuda y no cumplir

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, una mujer en silla de ruedas señaló a la gobernadora Rocío Nahle por ''no haberla ayudado'' en Poza Rica, Veracruz, durante los recorridos que realizan autoridades por las zonas afectadas por las lluvias torrenciales.
''Ella dijo que me iba a ayudar y no me ayudó en nada'', dijo la mujer mientras sus manos eran sostenidas por la mandataria federal. Nahle se aproximó a la mujer y la cuestionó. ''¿De qué, señora?'', preguntó. ''Cuando vino al CRIT, ¿se acuerda?'', le respondió.
Sheinbaum pidió en ese momento los datos de la mujer para que autoridades la vayan a visitar.