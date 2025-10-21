Publicidad

Fuerte incendio consume fábrica de colchones en Ecatepec

El incendio ocurrió cerca de la Línea 1 del Mexicable, lo que obligó a interrumpir temporalmente el servicio de transporte.
mar 21 octubre 2025 02:40 PM
Incendio en Ecatepec hoy: fuego en fábrica de colchones provoca suspensión del Mexicable
Un incendio consumió este martes una fábrica de colchones en la colonia Hank González, Ecatepec, Estado de México. (C5 Edomex)

Un fuerte incendio se registró este martes en una fábrica de colchones ubicada en la colonia Hank González, en Ecatepec. El fuego generó una enorme columna de humo visible a varios kilómetros y provocó la movilización de cuerpos de emergencia del Estado de México y de la Ciudad de México.

El siniestro se originó poco después de las 13:00 horas en la intersección de la Calle 1 y Calle 113. A través de redes sociales, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) compartió imágenes que mostraron la magnitud del incendio, evidenciando cómo las llamas paralizaron la zona.

De acuerdo con los reportes oficiales, no se registraron personas fallecidas ni lesionadas hasta el momento. Sin embargo, la emergencia obligó a suspender temporalmente algunos servicios y generó alerta entre los habitantes de las zonas aledañas.

Suspenden servicio del Mexicable

La Dirección del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México informó que la Línea Roja del Mexicable suspendió su servicio entre las estaciones Hank González y Santa Clara debido al incendio.

Videos difundidos en redes sociales mostraron que el siniestro ocurrió muy cerca de la Línea 1 del Mexicable, por lo que se interrumpió el servicio para garantizar la seguridad de usuarios y operadores.

Tras concluir las labores de emergencia, el servicio fue restablecido con normalidad.

Controlan el incendio

Gracias a la rápida intervención de las autoridades, el fuego fue controlado sin dejar más daños que las pérdidas materiales. El área fue acordonada para realizar las labores de limpieza.

El saldo final fue de tres bomberos intoxicados durante las labores de rescate, aunque ninguno de gravedad.

