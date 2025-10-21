Incendio en Ecatepec hoy: fuego en fábrica de colchones provoca suspensión del Mexicable

El siniestro se originó poco después de las 13:00 horas en la intersección de la Calle 1 y Calle 113. A través de redes sociales, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) compartió imágenes que mostraron la magnitud del incendio, evidenciando cómo las llamas paralizaron la zona.

De acuerdo con los reportes oficiales, no se registraron personas fallecidas ni lesionadas hasta el momento. Sin embargo, la emergencia obligó a suspender temporalmente algunos servicios y generó alerta entre los habitantes de las zonas aledañas.

🚨 ¡Alerta! 🚨



Mediante las cámaras de videovigilancia de #C5Edomex se visualiza un incendio en una #Fábrica de colchones 🔥 en la Calle 1 y Calle 113 de la colonia Hank González, municipio de #Ecatepec afortunadamente no hay personas lesionadas.



— C5 Estado de México (@C5Edomex) October 21, 2025

Suspenden servicio del Mexicable

La Dirección del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México informó que la Línea Roja del Mexicable suspendió su servicio entre las estaciones Hank González y Santa Clara debido al incendio.

Videos difundidos en redes sociales mostraron que el siniestro ocurrió muy cerca de la Línea 1 del Mexicable, por lo que se interrumpió el servicio para garantizar la seguridad de usuarios y operadores.

Tras concluir las labores de emergencia, el servicio fue restablecido con normalidad.

#MexicableLinearoja debido a un fuerte incendio en la zona se suspende el servicio de Hank González a Santa Clara, se trabaja para reanudar el servicio lo antes posible.

— Mexibús Informa (@MexibusInforma) October 21, 2025

Controlan el incendio

Gracias a la rápida intervención de las autoridades, el fuego fue controlado sin dejar más daños que las pérdidas materiales. El área fue acordonada para realizar las labores de limpieza.

El saldo final fue de tres bomberos intoxicados durante las labores de rescate, aunque ninguno de gravedad.