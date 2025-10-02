Hallan muerto a exrector de la Universidad de Tlaxcala, Humberto Becerril Acoltzi

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre que buscaba refugio en el interior de una obra negra en la comunidad de San Miguel Contla, se topó con dos cuerpos, por lo que dio aviso a las autoridades. Hasta el lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía Estatal quienes confirmaron la presencia de dos hombres sin vida, ambos con huellas de violencia, cubiertos con cal y un mensaje intimidatorio.

Los familiares dieron a conocer que el exrector junto a un acompañante fueron secuestrados por un comando armado en un domicilio particular ubicado en la comunidad de Belén Atzitzimititlán, municipio de Apetatitlán. Los sujetos también robaron pertenencias.

A través de su cuenta en Facebook, la Universidad Tecnológica de Tlaxcala confirmó la identidad del exrector y lamentó el hecho.

“Reconocemos su legado y valiosa contribución en la formación académica de generaciones de estudiantes, así como su compromiso con la educación superior tecnológica en nuestro estado.⁣ A sus familiares, amigos y seres queridos, les extendemos nuestras más sinceras condolencias, deseando pronta resignación ante esta irreparable pérdida”, se lee en el post.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que inició una carpeta de investigación por homicidio calificado para esclarecer el doble crimen.