La detención del Mayo Zambada cumple un año y así afectó su caída en Sinaloa

El debilitamiento del Cártel de Sinaloa

Enfrentar una "guerra" desgasta a cualquier banda criminal y el Cártel de Sinaloa no es la excepción.

Jesús Pérez Caballero, catedrático del Colegio de la Frontera Norte (Colef) y doctor en Seguridad Internacional, explica que a 10 meses de la confrontación entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, es posible ver afectación dentro del cártel.

“Hay un desgaste por parte de las organizaciones criminales, vemos indicios de ello en cuanto a la operatividad y al tipo de ataques que realizan. Sin embargo, la situación sigue siendo complicada porque el conflicto tiene rasgos de guerra civil y esta idea de la traición se mezcla con el conocimiento previo de las circunstancias de cada uno: casas de seguridad, bodegas, puntos de venta de droga, rivales”, explica.

Antes de que concluyera el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se tomaron las primeras medidas para contener la violencia, entre ellas, el envío de cientos de militares.

En la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se adoptaron medidas adicionales como el reforzamiento de la seguridad con fuerzas federales, el despliegue de células especializadas, la visita del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a Sinaloa y la asistencia de integrantes del gabinete de seguridad.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha visitado Sinaloa para atender personalmente el tema de violencia en la entidad. (Foto: Cuartoscuro.)

En su reciente visita a Sinaloa, el 21 de julio, Harfuch, aseguró que han logrado mermar al Cártel de Sinaloa.

“Al inicio del conflicto (en septiembre) veíamos convoys de varias camionetas aquí en Culiacán y hoy no hemos tenido registros de esto; son menos frecuentes, si no es que hubo meses con cero bloqueos en carreteras como al inicio del conflicto, eso no quiere decir que la situación esté resuelta, lo que decimos definitivamente es que no son, no tienen la misma capacidad de fuego que al inicio estos grupos delincuenciales”, indicó.

David Saucedo, especialista en seguridad púbica, explica que el debilitamiento que han enfrentado ambas facciones las ha llevado a suscribir “narcoalianzas” con agrupaciones que incluso eran rivales.

“Golpes que dieron los americanos a ‘Los Chapitos’ los obligaron a negociar una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Parecía que ‘El Mayo’ y su grupo iban ganando la guerra, pero rápidamente se repuso la facción de ‘Los Chapitos’, estableciendo un nexo con el Nemesio Oceguera, ‘El Mencho’. Entonces, esta debilidad rápidamente se solventa con una narcoalianza y provoca que tengamos ahora cárteles más robustecidos”, explica el especialista.

Pero la agrupación de “Los Mayitos” también ha buscado respaldo en otras organizaciones como la que encabeza Fausto Isidro Meza Flores, líder del grupo criminal “Los Beltrán Leyva”.

Están generándose macrocárteles en función de esta guerra interna del cártel de Sinaloa, lo que garantiza que habrá un incremento de la violencia de los homicidios en la zona”. David Saucedo, experto en seguridad.

La situación es compleja para toda la entidad, pues la guerra entre los cárteles no ha dejado a ningún sector sin repercusiones.

Cristina Ibarra, presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, comparte que la disputa interna del Cártel de Sinaloa primero generó que la gente no saliera de sus casas por el temor de encontrarse a gente armada y/o autos incendiados.

Ello propició que los negocios cerrarán temprano porque, en una especie de toque de queda autoimpuesto, la gente no salía.

Ese miedo ha traído otras pérdidas: fuentes de empleo y cierre de empresas.

“Acumulamos en junio de este año una pérdida de empleo formal de 15,700 empleos”, advierte.

La educación también ha sufrido efectos colaterales. Un balance de la organización Mexicanos Primero estima que, por el clima de inseguridad en Sinaloa, al menos 30 días se suspendieron las clases, lo que equivale al 15% del ciclo escolar que recién concluyó.