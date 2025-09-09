Cierran Autopista México-Puebla tras volcadura de tracto camión

La carretera permanece cerrada en ambos sentidos luego de que un "tracto camión tipo pipa con fuga de gas" volcara la madrugada del martes en la zona.

"Por seguridad se cierra desde la Plaza de Cobro San Marcos", detalla Capufe en sus redes sociales.

Se mantiene desviación hacia tramo libre en los siguientes puntos:

-Dirección CDMX, a la altura del km 63 (poblado Río Frío)

-Dirección Puebla, a la altura de la Plaza de Cobro San Marcos.

Para más información, Capude pone a disposición el número 074