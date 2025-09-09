Publicidad

Estados

Cierran Autopista México-Puebla tras volcadura de tracto camión

Capufe informa que la carretera México Puebla permanece cerrada la mañana de este martes a la altura del kilómetro 39 debido a un accidente.
mar 09 septiembre 2025 08:02 AM
Equipos de emergencia laboran en la zona afectada de la México-Puebla desde la madrugada de este martes.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informa que la carretera México-Puebla permanece cerrada la mañana de este martes a la altura del kilómetro 39 debido a un accidente. Los servicios de emergencia ya laboran en el lugar.

La carretera permanece cerrada en ambos sentidos luego de que un "tracto camión tipo pipa con fuga de gas" volcara la madrugada del martes en la zona.

"Por seguridad se cierra desde la Plaza de Cobro San Marcos", detalla Capufe en sus redes sociales.

Se mantiene desviación hacia tramo libre en los siguientes puntos:

-Dirección CDMX, a la altura del km 63 (poblado Río Frío)
-Dirección Puebla, a la altura de la Plaza de Cobro San Marcos.

Para más información, Capude pone a disposición el número 074

