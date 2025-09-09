Caminos y Puentes Federales (Capufe) informa que la carretera México-Puebla permanece cerrada la mañana de este martes a la altura del kilómetro 39 debido a un accidente. Los servicios de emergencia ya laboran en el lugar.
Cierran Autopista México-Puebla tras volcadura de tracto camión
La carretera permanece cerrada en ambos sentidos luego de que un "tracto camión tipo pipa con fuga de gas" volcara la madrugada del martes en la zona.
"Por seguridad se cierra desde la Plaza de Cobro San Marcos", detalla Capufe en sus redes sociales.
Se mantiene desviación hacia tramo libre en los siguientes puntos:
-Dirección CDMX, a la altura del km 63 (poblado Río Frío)
-Dirección Puebla, a la altura de la Plaza de Cobro San Marcos.
Para más información, Capude pone a disposición el número 074
☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoPuebla, km 39. Se informa a las personas usuarias, que continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por atención del accidente. Personal de CAPUFE, Guardia Nacional y Bomberos se encuentran laborando en la zona.— CAPUFE (@CAPUFE) September 9, 2025
Por seguridad, se mantiene…