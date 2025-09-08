Publicidad

Estados

Accidente en Atlacomulco: tren embiste autobús, hay al menos 8 muertos y 45 lesionados

El saldo preliminar indica al menos ocho personas muertas y 45 lesionadas; el número de afectados podría aumentar.
lun 08 septiembre 2025 10:01 AM
Accidente en Atlacomulco: tren embiste autobús de pasajeros, hay al menos 8 muertos y 45 lesionados
Un tren embistió un autobús de pasajeros la mañana del lunes 8 de septiembre en Atlacomulco, Estado de México.

La mañana de este lunes 8 de septiembre, un tren embistió a un autobús de pasajeros de doble piso en la carretera Maravatío-Atlacomulco, a la altura de la zona industrial, en Atlacomulco, Estado de México. El vehículo pertenece a la línea Herradura de Plata y transportaba una gran cantidad de pasajeros.

Protección Civil estatal confirmó el saldo preliminar: al menos ocho personas murieron y 45 resultaron lesionadas, aunque se advierte que la cifra podría aumentar debido a la cantidad de ocupantes en la unidad.

Cierran carretera por maniobras de rescate

Al lugar acudieron de inmediato cuerpos de emergencia estatales y municipales, incluyendo personal de Protección Civil, para atender a los heridos y coordinar las labores de rescate y traslado a hospitales de la región.

El sistema de vigilancia C5 del Estado de México informó que la circulación en la carretera se mantiene cerrada en ambos sentidos, con el objetivo de permitir el acceso de los servicios de emergencia y agilizar las labores de atención.

Gobierno de Atlacomulco emite recomendaciones

Por medio de sus redes sociales, el Ayuntamiento de Atlacomulco comunicó a la ciudadanía sobre el accidente y emitió recomendaciones para quienes circulan en la zona:

Mantener respeto hacia las víctimas y sus familias.

Actuar con calma y responsabilidad.

Evitar acercarse a la zona del accidente para no interferir con los trabajos de los cuerpos de emergencia.

Considerar vías alternas de tránsito mientras se restablece la circulación.

El Ayuntamiento señaló que, en coordinación con las instancias competentes, se encuentra brindando atención a los lesionados y facilitando las labores de los equipos de rescate. La prioridad de las autoridades es asegurar la atención médica de las personas afectadas y restablecer la movilidad en la carretera Maravatío-Atlacomulco de manera segura.

Hasta el momento no se han informado causas oficiales del accidente, y se prevé que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias que provocaron la colisión.

