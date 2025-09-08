Accidente en Atlacomulco: tren embiste autobús de pasajeros, hay al menos 8 muertos y 45 lesionados

Este es el momento exacto en el que el tren de carga de CPKC choca contra el autobús de la línea Herradura de Plata en Atlacomulco…



Más información en https://t.co/AuOOjOL1i7 pic.twitter.com/ZyewpLU3Xx — Meganoticias Toluca (@MeganoticiasTol) September 8, 2025

Cierran carretera por maniobras de rescate

Al lugar acudieron de inmediato cuerpos de emergencia estatales y municipales, incluyendo personal de Protección Civil, para atender a los heridos y coordinar las labores de rescate y traslado a hospitales de la región.

El sistema de vigilancia C5 del Estado de México informó que la circulación en la carretera se mantiene cerrada en ambos sentidos, con el objetivo de permitir el acceso de los servicios de emergencia y agilizar las labores de atención.

En la Carretera Federal Atlacomulco–Maravatío (zona industrial), un ferrocarril impactó a un autobús de pasajeros de doble piso de la línea Herradura de Plata.



De manera preliminar se reportan 08 personas fallecidas y 45 lesionadas, atendidas por los cuerpos de emergencia. pic.twitter.com/U1k3v1eiyP — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) September 8, 2025

Gobierno de Atlacomulco emite recomendaciones

Por medio de sus redes sociales, el Ayuntamiento de Atlacomulco comunicó a la ciudadanía sobre el accidente y emitió recomendaciones para quienes circulan en la zona:

Mantener respeto hacia las víctimas y sus familias.

Actuar con calma y responsabilidad.

Evitar acercarse a la zona del accidente para no interferir con los trabajos de los cuerpos de emergencia.

Considerar vías alternas de tránsito mientras se restablece la circulación.

El Ayuntamiento señaló que, en coordinación con las instancias competentes, se encuentra brindando atención a los lesionados y facilitando las labores de los equipos de rescate. La prioridad de las autoridades es asegurar la atención médica de las personas afectadas y restablecer la movilidad en la carretera Maravatío-Atlacomulco de manera segura.

Hasta el momento no se han informado causas oficiales del accidente, y se prevé que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias que provocaron la colisión.

