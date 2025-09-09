Mando naval muere durante práctica de tiro en Sonora

Apenas ayer, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, capitán de la Marina, murió en las oficinas de Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas.

La Secretaría de Marina-Armada de México lamentó el fallecimiento de su elemento y ofreció apoyo a la familia.

Versiones periodísticas señalan que el capitán se habría quitado la vida después de que apareciera en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) como uno de los funcionarios que recibió dinero de la red encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

La investigación de la FGR apunta que Pérez Ramírez habría recibido 100,000 pesos cuando estaba al frente de la Unidad de Protección Portuaria de Tampico.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, dijo el domingo que 14 personas fueron detenidas por estar presuntamente involucradas en el tráfico ilícito de combustible y reiteró que se emprenderán más acciones conforme surja nueva información.

El 19 de marzo, las autoridades decomisaron un buque petrolero en el Puerto de Tampico, junto con casi 63,000 barriles de diésel, así como contenedores y vehículos para su transporte y almacenamiento.

El buque, Challenge Procyon, había llegado procedente de Estados Unidos, según datos de rastreo de tanqueros de LSEG.

Las autoridades mexicanas indicaron entonces que transportaba diésel sujeto a un impuesto especial de importación; en cambio, había sido declarado en aduanas como petroquímico exento del mismo.

"Este aseguramiento es uno de los más grandes en la historia reciente relacionados con este ilícito y dio inicio a una serie de trabajos de investigación e inteligencia que revelaron parte de una estructura criminal detrás de estas actividades", declaró el fiscal Alejandro Gertz. "Habrá más acciones", abundó.

Gertz añadió que estas investigaciones confirmaron la existencia de una organización dedicada al robo y tráfico ilegal de hidrocarburos, que utilizaba documentación falsa, la complicidad de agencias aduanales y funcionarios públicos.

Las investigaciones sobre estos empresarios, oficiales navales en activos y retirados, y exfuncionarios aduanales, continúan.

-Con información de Reuters.