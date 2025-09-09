Publicidad

Estados

Se prevén lluvias fuertes en estados, otros tendrán temperatura de hasta 45°

Las autoridades emiten una recomendaciones tanto para las entidades donde se prevén lluvias, como en donde se prevén altas temperaturas.
mar 09 septiembre 2025 09:07 AM
Clima extremo en México: hoy habrá lluvias fuertes y otros estados con temperatura de hasta 45°
La imagen ilustra a Oaxaca, una de las entidades donde se prevén lluvias y altas temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias de diferentes intensidades en la mayor parte del país; sin embargo, también pronostica temperaturas de entre 30 a 45 grados Celsius, sobre todo en el norte de la República mexicana. Te detallamos en qué entidades y las recomendaciones por parte de autoridades.

El organismo dependiente de la Conagua pronostica para este 9 de septiembre lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas, y que continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso en estados del norte del país, litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán.

Clima caluroso en estas entidades

Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California y Sonora.

Temperaturas de 35 a 40 grados en: Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, y de 30 a 35 grados en Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla , Morelos, Chiapas y Quintana Roo.

“Se recomienda a la población tomar medidas preventivas como evitar la exposición prolongada a la radiación solar, vestir ropa de manga larga y de colores claros, hidratarse adecuadamente, poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores, así como atender las indicaciones del Sector Salud y de Protección Civil”, detalla el SMN.

Lluvias en la mayor parte del país

De acuerdo con el pronóstico del SMN, en algunas entidades como Oaxaca, Sonora, Tabasco, conviven tanto temperaturas altas como lluvias.

Lluvias puntuales intensas en: Oaxaca y Chiapas.

Lluvias muy fuertes en: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias fuertes en: Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Chubascos en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila, así como lluvias aisladasen Baja California.

“Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil”, recomienda el SMN.

