El organismo dependiente de la Conagua pronostica para este 9 de septiembre lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas, y que continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso en estados del norte del país, litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán.

Clima caluroso en estas entidades

Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California y Sonora.

Temperaturas de 35 a 40 grados en: Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, y de 30 a 35 grados en Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla , Morelos, Chiapas y Quintana Roo.

“Se recomienda a la población tomar medidas preventivas como evitar la exposición prolongada a la radiación solar, vestir ropa de manga larga y de colores claros, hidratarse adecuadamente, poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores, así como atender las indicaciones del Sector Salud y de Protección Civil”, detalla el SMN.

Recuerda que estamos en el punto máximo de la #TemporadaDeLluviasYCiclonesTropicales. Consulta el #VideoPronóstico del #SMNmx e infórmate de las condiciones del tiempo para este día ⬇️ pic.twitter.com/GX2tKMcLQY — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 9, 2025

Lluvias en la mayor parte del país

De acuerdo con el pronóstico del SMN, en algunas entidades como Oaxaca, Sonora, Tabasco, conviven tanto temperaturas altas como lluvias.

Lluvias puntuales intensas en: Oaxaca y Chiapas.

Lluvias muy fuertes en: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias fuertes en: Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Chubascos en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila, así como lluvias aisladasen Baja California.

“Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil”, recomienda el SMN.