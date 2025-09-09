Autoridades rescatan a los ocho mineros atrapados en Coahuila

La noche de este lunes, luego de casi cinco horas de labores de rescate, ocho trabajadores que permanecían atrapados en una mina de arrastre en el ejido Mezquite, en Sabinas, Coahuila, fueron rescatados.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que, tras el incidente reportado a las 13:00 horas en la mina operada por la empresa Drumak, donde ocho mineros vieron impedida su salida, los trabajadores fueron rescatados. Ya se encuentran fuera de peligro y reunidos con sus familiares.