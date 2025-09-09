Autoridades rescatan a los ocho mineros atrapados en Coahuila

Derivado de este incidente, autoridades de Protección Civil municipal y estatal arribaron el área, donde familiares de los mineros también se encontraban a la espera del rescate de sus familiares.

Según los reportes, ninguno de los trabajadores presentó complicaciones de salud.

El gobierno de Coahuila detalló a través de un comunicado que desde el primer momento en que se dio a conocer la falla en el sistema de arrastre se atendió la situación y se comenzaron con las labores de reparación para pudieran salir los ocho trabajadores.

"Se reitera que el incidente se derivó de una falla mecánica en el sistema de arrastre y que en todo momento se tuvo comunicación con los trabajadores, que, de acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuentan con sus prestaciones como el servicio de seguridad social del IMSS", informó.