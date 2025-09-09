Publicidad

Autoridades rescatan a los ocho mineros atrapados en Coahuila

La Secretaría de Trabajo informó que las labores de rescate concluyeron a las 22:58 horas. Los mineros fueron trasladados al hospital para una revisión, pero ya se encuentran con sus familias.
mar 09 septiembre 2025 08:16 AM
En 2024, otro accidente dejó atrapados a mineros en otra mina de Coahuila.

La noche de este lunes, luego de casi cinco horas de labores de rescate, ocho trabajadores que permanecían atrapados en una mina de arrastre en el ejido Mezquite, en Sabinas, Coahuila, fueron rescatados.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que, tras el incidente reportado a las 13:00 horas en la mina operada por la empresa Drumak, donde ocho mineros vieron impedida su salida, los trabajadores fueron rescatados. Ya se encuentran fuera de peligro y reunidos con sus familiares.

La dependencia agregó que personal de la Secretaría acompañará a los mineros para su debida valoración en la Unidad de Medicina Familiar 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Nueva Rosita, Coahuila.

Las labores de rescate iniciaron luego de que la Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila informó la tarde de este lunes que ''una falla técnica'' provocó que los mineros quedaran atrapados en el equipo que usan para entrar y salir de la mina.

''La falla técnica consistió en un desperfecto en el tirón o malacate, que les impidió la salida'', detalló.

Derivado de este incidente, autoridades de Protección Civil municipal y estatal arribaron el área, donde familiares de los mineros también se encontraban a la espera del rescate de sus familiares.

Según los reportes, ninguno de los trabajadores presentó complicaciones de salud.

El gobierno de Coahuila detalló a través de un comunicado que desde el primer momento en que se dio a conocer la falla en el sistema de arrastre se atendió la situación y se comenzaron con las labores de reparación para pudieran salir los ocho trabajadores.

"Se reitera que el incidente se derivó de una falla mecánica en el sistema de arrastre y que en todo momento se tuvo comunicación con los trabajadores, que, de acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuentan con sus prestaciones como el servicio de seguridad social del IMSS", informó.

