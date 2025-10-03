FGR detiene a socia de Guardería ABC tras deportación de EU

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Sandra Lucía Téllez había recibido una sentencia de 28 años de prisión en 2016, sin embargo, tras diversos amparos, un juez federal concedió que la propietaria de la Guardería ABC continuara su proceso penal en libertad por los delitos referidos.

Fue hasta el año 2022 que la mujer ya no se presentó ante la unidad de medidas cautelares federales y se tuvo registro que huyó hacia Estados Unidos, por lo que la FGR solicitó ante la Interpol una ficha roja para su búsqueda y localización en 192 países.

En 2022, Téllez había solicitado ante autoridades estadounidenses asilo político, sin embargo, dada la alerta emitida por las autoridades mexicanas sobre su estado legal, esta persona fue detenida en el centro migratorio de Eloy, Arizona.

Desde 2024, el gobierno mexicano realizó las acciones necesarias para solicitar la extradición la mujer, pero no fue hasta este octubre que fue trasladada al paso fronterizo de Nogales, Sonora, donde fue entregada a la Fiscalía General de la República.

Una vez cumplimentada la orden de aprehensión, la imputada fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil, en Hermosillo, y puesta a disposición del Juez de la causa.