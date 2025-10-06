Publicidad

Estados

Las carreteras México-Puebla y México-Cuernavaca presentan cierre de carriles

Los automovilistas deben salir con tiempo para evitar complicaciones en sus trayectos la mañana de este lunes.
lun 06 octubre 2025 07:44 AM
Las carreteras México-Puebla y México-Cuernavaca presentan cierres por accidentes y mantenimiento
Para cualquier eventualidad o emergencia puede llamar a Capufe al 074. (Foto: Oscar Alvarado/Cuartoscuro)

Los usuarios de la carretera México-Puebla se ven afectados la mañana de este lunes debido al cierre de caminos por el inicio de obras de mantenimiento, mientras que los automovilistas de la México-Cuernavaca ven lento su recorrido por un accidente.

Caminos y Puentes Federales informó en redes sociales que del kilómetro 108 al 111, dirección Puebla hará reducción de carriles por labores de mantenimiento.

Previamente, esta carreretera también se vio afectada por un accidente, pero las autoridades anunciaron que la circulación ya fue reabierta: "El personal continúa laborando en la atención del accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. Para más información llama al 074".

Mientras que a la altura del kilómetro 52 de la México Cuernavaca, hay reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central), por lo que la cirulación en la zona es lenta.

