Las carreteras México-Puebla y México-Cuernavaca presentan cierres por accidentes y mantenimiento

Caminos y Puentes Federales informó en redes sociales que del kilómetro 108 al 111, dirección Puebla hará reducción de carriles por labores de mantenimiento.

Previamente, esta carreretera también se vio afectada por un accidente, pero las autoridades anunciaron que la circulación ya fue reabierta: "El personal continúa laborando en la atención del accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. Para más información llama al 074".

Mientras que a la altura del kilómetro 52 de la México Cuernavaca, hay reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central), por lo que la cirulación en la zona es lenta.

🚧OBRAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO🚧

#AutMéxicoPuebla, del km 108 al 111, dirección Puebla. Reducción de carriles por labores de mantenimiento. Circulación lenta en la zona. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) October 6, 2025