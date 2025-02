Cuauhtémoc Blanco y las acusaciones en su contra por presunto abuso sexual

La solicitud de desafuero fue recibida el pasado jueves 6 de febrero por la oficialía de partes de la Cámara de Diputados, lo que abre la posibilidad de un proceso para retirarle la inmunidad constitucional para enfrentar el proceso judicial.

Las acusaciones

El pasado 6 de febrero, el exfiscal de Morelos Uriel Carmona dio a conocer que solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, esto como parte del proceso penal en su contra abierto en octubre de 2024, luego de que la media hermana del legislador, Nidia Fabiola, interpuso una denuncia en su contra por intento de abuso sexual​.

De acuerdo con la denuncia, en diciembre de 2023 fue agredida sexualmente durante una reunión en la ​sede gubernamental, cuando el exfutbolista era gobernador de Morelos.

Nidia ocupaba en ese entonces un cargo en la Secretaría de Desarrollo Económico y de Trabajo de la entidad.

En octubre de 2024, la mujer presentó una denuncia formal en contra de Blanco, en la que relató que, con actitud violenta y aliento alcohólico, el exgobernador intentó abusar de ella.

La víctima reveló que fue presionada a guardar silencio sobre el ataque sexual. Sin embargo, tras el fin de la gestión de Blanco Bravo el 30 de septiembre, dijo que se sintió libre para presentar la denuncia.

El jueves 6 de febrero, horas después que Uriel Carmona diera a conocer que presentó una solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, el Congreso de Morelos lo destituyó de su cargo como fiscal.

El 7 de febrero, el diputado Cuahtémoc Blanco acusó a su media hermana, Nidia Fabiola, de extorsión por un millón de pesos, además de que rechazó las acusaciones lanzadas en su contra.

Aunque Blanco reconoció que su media hermana vivió en su residencia, sostuvo que solo la vio unas "cinco, seis o siete veces durante seis años", además de que negó la existencia de una relación familiar con ella.

Después de las declaraciones hechas por el diputado federal, el abogado defensor de Nidia Fabiola presentó el acta de nacimiento que demuestra que ella es hija del mismo padre del exgobernador de Morelos, Faustino Blanco.

“Yo no puedo fabricar documentos ni mucho menos. Volvemos a lo mismo, una mentira más que la verdad no sé para qué lo dijo. El delito no es menor aunque haya dicho eso y pues realmente sigue mintiendo. La verdad yo ya me esperaba este tipo de cosas”, dijo en entrevista por Radio Fórmula.

Nidia Fabiola acusó que ha recibido amenazas del diputado federal y expresó tener esperanza en que la gobernadora Margarita González y la presidenta Claudia Sheinbaum la apoyen.