“Cuau” quiere iniciativa para que hombres “se defiendan” de acusaciones falsas

“Es mi palabra contra la suya y te lo vuelvo a repetir, te puede pasar a ti. A cualquiera de ustedes como hombres les puede pasar y no lo podemos permitir. Si lo cometiste, pues vas pa´ dentro, mi hermano. Es una acusación totalmente falsa”, dijo el diputado federal de Morena, en entrevista en la sede legislativa.

Ahí, sin mediar pregunta, Blanco Bravo afirmó que analiza presentar una iniciativa de ley para que los varones que enfrenten situaciones similares, en este caso de ataques de índole sexual, “también se defiendan de estas acusaciones, porque hay muchas falsedades de declaración”.

“Sé quién está atrás de la señorita, entonces, pues me tengo que defender. Como me he defendido desde que empecé en la política y sé que así es la política, ¿no? Hay guerra sucia. Pero siempre, gracias a Dios, he tenido una fortaleza que no me dobla y voy a seguir, voy a seguir luchando'', dijo.

Por eso “la voy a la voy a preparar bien para que nosotros nos defendamos también. Porque no se vale lo que están haciendo hacia mi persona y destruyendo mi imagen”.

En la entrevista, Blanco Bravo aseguró que tuvo un testimonio que acredita que acusaciones de ese tipo son una práctica común.

“Una diputada, no voy a decir su nombre, me dijo es que yo me he dedicado a esos temas. Y siempre obliga, obligamos a las mujeres que en ese momento denuncien.

“Entonces cuando la persona (su supuesta media hermana, cuyo parentesco rechaza) sale, se le corre del trabajo porque no cumplía con los requisitos, a los 6 meses empieza una extorsión. Quería un millón de pesos y que porque la habían corrido (…) es increíble que a los 6 meses salga este intento de violación'', contó Blanco.

Incluso mencionó que el exfiscal Uriel Carmona tiene otra acusación en su contra, del mismo tipo. “También me iba a acusar de violación anterior. Yo hasta le dije al fiscal: 'sácala porque hasta me voy a hacer más famoso, nadie te va a creer'”.

En la entrevista se lanzó también en contra de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, a quien señaló de acusarlo falsamente de irregularidades en su administración.

“También la gobernadora, pues sale diciendo que me robé tanto y tanto. Que me lo demuestre primero. Yo vengo de abajo. Me costó llegar a este objetivo de agarrar fama, de ser uno de los mejores futbolistas, pero no me voy a dejar pisotear'', expuso.