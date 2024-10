Evelyn Salgado suma petición para que renuncie, le exigen paz

“Evelyn, entiende, la gente no te quiere”, “gobernadora, no te hagas la sorda”, “fuera Evelyn”, “fuera el toro”, en referencia al senador Félix Salgado Macedonio, y “fuera Morena”, reclamaron los manifestantes.

Hace apenas unos días, el pasado lunes 7 de octubre, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, manifestó también que la gobernadora de Guerrero debería renunciar a su cargo por no ejercer sus facultades, ya que, según dijo, es el crimen organizado el que manda en la entidad.

“Lo que sucedió en Chilpancingo refleja que no hay gobierno en Guerrero. Yo creo que Morena debería tomar la decisión de pedirle a la gobernadora que se retire. No hay control en esa entidad, pero han matado candidatos, han matado políticos, han matado funcionarios públicos, una buena parte del Estado no se puede transitar, hoy mataron al alcalde de la capital, le quitaron la cabeza; en otra nación ya hasta juicio político, a quien ocupe la gubernatura”, expresó.

Ante estas declaraciones, el senador Félix Salgado Macedonio entró en defensa de su hija, la gobernadora de Guerrero. Al respecto, declaró este miércoles 9 de octubre que las Fiscalías son completamente las encargadas de que no haya impunidad en el asesinato del alcalde. En tanto que negó que Evelyn Salgado dejara solo a Chilpancingo en medio de esta situación.

Aunque reconoció que en Guerrero hay asesinatos todos los días, insistió en que "hay gobierno".