Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, es asesinado en Jalisco

Alrededor de las 13:00 horas, se reportaron disparos en el interior de una pensión localizada en la calle Francisco I. Madero, al cruce con Prolongación Mariano Otero, en la colonia Arenales Tapatíos, frente a la plaza comercial Ubika Mariano Otero.

Al lugar llegaron hombres armados en motocicleta, quienes dispararon en contra de dos hombres, y una bala alcanzó a una de las piernas de una mujer que se encontraba en el lugar. Minutos más tarde, acudieron unidades de emergencia y paramédicos de los Servicios Médicos Municipales, quienes confirmaron la muerte de los dos hombres, y atendieron a la mujer lesionada.

Los atacantes huyeron del lugar.

Fuentes oficiales del @GobiernoJalisco

confirman que sí fue asesinado el integrante de la Banda

Enigma Norteño, Ernesto Barajas hace unas horas en Zapopan, Jalisco.



También le quitaron la vida a un miembro de su staff. Son dos las personas que fueron baleadas.



De manera extraoficial, se informó que una de las víctimas fatales fue el cantante Ernesto Barajas, y la otra persona un miembro de su staff. Al momento de publicar esta nota, no hay confirmación oficial por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forentes ni la Fiscalía del Estado, o alguna entidad del estado.

Tampoco la agrupación musical Enigma Norteño ha conformado la información.

Por el momento, el músico Beto Sierra compartió una publicación lamentando el deceso.

¿Quién fue Ernesto Barajas?

Ernesto Barjas fue un músico regional mexicano. Nació en septiembre de 1986, y a los 18 años fundó Enigma Norteño en 2004. La agrupación ganó notoriedad en el género, con canciones que hacen referencia a criminales de narcotráfico.

En 2023, fue supuestamente amenazado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, antes de una presentación en el estado de Baja California. La banda tuvo que cancelar el concierto.

El mensaje, escrito en una manta, fue difundido en redes sociales, donde se lee el siguiente texto:

“Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, deja de sentirte protejido por las hermanas Aquiles y Rana, aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera. La Baja tiene dueño. Atte CJNG”.

Además de su carrera musical, Barajas contaba con un proyecto de podcast “Puntos de Vista”, donde entrevistába a diferentes personalidades de la música, farándula y entretenimiento. Su canal sumó 107 videos y más de 302,000 suscriptores. El capítulo más reciente es del miércoles 13 de agosto de 2025.

El día anterior al altercado, Ernesto compartió publicaciones junto con otros músicos, y promociondo la canción Hello Kitty, un sencillo en colaboración con Edgardo Nuñez.