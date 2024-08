FGR: Héctor Melesio Cuén Ojeda recibió cuatro disparos; desmiente video en gasolinera

#FGRInforma | Respecto a la investigación que inició el Ministerio Público Federal del caso Ismael “N”-Joaquín “N”: (1/7) pic.twitter.com/xqqHxcRBGZ — FGR México (@FGRMexico) August 15, 2024

El fin de semana, el capo mexicano de la droga Ismael "El Mayo" Zambada dijo que habría sido engañado por el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán y con violencia obligado a subir a una aeronave que lo llevó de Sinaloa a El Paso, Texas, Estados Unidos.

"El Mayo" explicó en el documento difundido por su representante legal, Frank Pérez, que fue "emboscado" durante lo que sería una reunión con Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán, detenido en Estados Unidos, y líderes políticos del estado Sinaloa, entre ellos Héctor Cuén -asesinado el día de la detención de Zambada- y el gobernador Rubén Rocha.

Zambada aseguró que Cuén fue asesinado en el sitio en el que a él lo sometieron para entregarlo.

Horas después de que medios publicaran la carta de Zambada, la Fiscalía de Sinaloa mostró un video en el que supuestamente se ve el momento en que asesinan a Cuén. La FGR ha desmentido a la autoridad estatal.

Después de recibir cuestionamientos, el fin de semana Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, aseguró que no tiene ningún vínculo con el crimen organizado y que nunca pactó una reunión con miembros del Cártel de Sinaloa.

''Dicen que al evento estaba citado, entre otros, Rubén Rocha Moya, el gobernador del Estado... Yo no estaba ese día en Sinaloa. Todo me informaron durante el día y la noche. No tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión para resolver un problema. No hay razón'', dijo Rocha Moya durante un evento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa.

''Los problemas que le tocan al Gobierno, los resolvemos en las instituciones de Gobierno. No tenemos complicidad con nadie. Eso es profesando la política del presidente. Si dijeron que iba a estar yo, mintieron; si les creyeron, pues cayeron en la trampa'', añadió el mandatario.

Rocha fue respaldado por toda la cúpula morenista, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador; la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y los gobernadores estatales.

Tras el primer informe de la FGR, regresa la duda: ¿qué pasó con Cuén?

Héctor Melesio Cuén Ojeda era diputado federal electo por la coalición Fuerza y Corazón por México, por lo que en septiembre tomaría protesta en la Cámara de Diputados.

En las últimas semanas, reportes periodísticos ligaron su asesinato con la captura de Zambada, incluso antes de que el narcotraficante lo asegurara en su carta. La versión de la FGR es la primera oficial que contradice la de la Fiscalía de Sinaloa, la cual aseguró que a Cuén lo mataron en un intento de asalto.