Captura de “El Mayo” golpea la relación México-Estados Unidos

La situación podría afectar también a la administración que encabezará Claudia Sheinbaum, a partir del 1 de octubre, sobre todo en el intercambio de información con la administración de Joe Biden.

José Andrés Sumano Rodríguez, profesor de El Colegio de la Frontera Norte y miembro del Laboratorio de Estudios sobre Violencia en Fronteras, considera que el episodio de la detención de "El Mayo" Zambada causará tensión en la relación bilateral.

“La relación bilateral será mucho más complicada y más áspera de la que hasta ahora han tenido el gobierno de López Obrador y el gobierno de Biden”, sostiene.

La tensión no la ocasiona en sí el “gol” que se anotó el gobierno de Joe Biden, sino la forma en que Estados Unidos actuó y la falta de información que ha propiciado que en México, la Fiscalía General de la República (FGR) abriera una investigación para saber qué sucedió aquel 25 de julio en el norte del país.

#FGRInforma | FGR abrió carpeta de investigación sobre los hechos que involucran a Ismael "N", y Joaquín "N", el 26 de julio, por posibles delitos de vuelo ilícito; uso ilícito de instalaciones aéreas; violación a la legislación migratoria y aduanera; secuestro; traición a la…

“El gobierno de Estados Unidos prefirió no informar al gobierno de México, prefirió operar la situación de manera unilateral y simple y sencillamente reportar lo que había sucedido. A tres semanas, todavía el flujo de información sigue siendo lento y eso nos muestra la poca confianza de Estados Unidos hacia México para colaborar en materia de seguridad”, agrega Sumano Rodríguez.

El 25 de julio fue un día de celebración para la administración de Biden al lograr poner bajo su custodia a “El Mayo”, el hombre por el que Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares . Sin embargo, en México el festejo fue menor porque no solo no participó, sino solo se le comunicó sobre la detención del hombre que era buscado por conspiración para lavado de dinero, conspiración para posesión de armas de fuego para fines de narcotráfico, asesinato, secuestro, crímenes violentos y otros delitos.

En las primeras horas, el presidente López Obrador aseguró que esta detención era una muestra del trabajo conjunto con Estados Unidos contra el narcotráfico.

“Creo que es una muestra de que existe un trabajo conjunto, aun cuando en este caso en específico no haya participado ni la Secretaría de la Defensa ni la Secretaría de Marina. Pero el que él haya tomado la decisión de entregarse o ir, correr el riesgo de ir a Estados Unidos y allá capturarlo pues significa un avance importante en el combate al narcotráfico”, dijo en su conferencia matutina del viernes 26 de julio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido al gobierno de Joe Biden que informe sobre la detención de "El Mayo". (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

Sin embargo, en los últimos días el tono ha cambiado. El presidente ha acusado al gobierno de Estados Unidos de no cooperar porque no entrega toda la información sobre cómo fue la captura de “El Mayo”, además ha puesto en duda de si agentes estadounidenses operaron en territorio mexicano para lograr la detención.

“Sabemos que no salió de Hermosillo porque la Fiscalía de México está haciendo la investigación que le corresponde, pero no hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos en este caso, es decir, no nos han dado información suficiente... Y queremos saber más sobre la negociación, si fue un acuerdo o como llegó a declarar el abogado del señor Zambada que lo habían detenido”, dijo el pasado 9 de agosto .