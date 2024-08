El gobernador Rubén Rocha lleva sobre la espalda un costal lleno de polémicas

Polémicas de Rubén Rocha

Reunión con “El Mayo Zambada

En una carta atribuida al abogado del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada publicada este sábado 10 de agosto, se aseguró que el pasado 25 de julio habría una reunión con el gobernador de Sinaloa para tratar temas relacionados con el Cártel de Sinaloa.

En un evento público, el mandatario sinaloense se deslindó de dicha reunión y afirmó que ningún narcotraficante o grupo del crimen organizado tenía por qué citarlo para nada.

“No tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión. El día que seamos incapaces de atender los asuntos del estado, ese día nos vamos”, explicó.

Nepotismo

Rocha Moya ha sido señalado por presunto nepotismo debido a la asignación de cargos a familiares y personas cercanas. Su hija, Eneyda Rocha Ruiz, ocupa un puesto honorario como titular del DIF estatal, y su ahijado, Juan de Dios Gámez Mendívil, es alcalde sustituto de Culiacán.

Estrella Palacios Domínguez, otra ahijada del gobernador, fue secretaria de turismo de Sinaloa y en junio de 2024 fue electa como alcaldesa de Mazatlán por el partido Morena.

Reelección de AMLO

Durante una visita del presidente Andrés Manuel López Obrador por Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha reveló que le propuso al primer mandatario hacer “una curvita” a la ley para que pudiera reelegirse por otro periodo.

Desde La Concordia Sinaloa, Rocha dijo que esta propuesta tuvo como objetivo que López Obrador se mantuviera en el poder para continuar con la transformación del país, pese a que la propia constitución política no contempla la reelección presidencial.

“Yo digo que no quiero que se vaya (el presidente López Obrador). Pero él está terco que es presidente maderista, el presidente es seguidor de (Francisco I.) Madero, el que dijo: 'Sufragio efectivo no reelección'”, apuntó.

📲 #CirculaEnRedes | Rubén Rocha Moya, sugirió al presidente @lopezobrador_ modificar la ley a fin de que pudiera reelegirse y revela que le sugirió hacerle una “curvita” a la ley para su reelección.



📹 @emeequis pic.twitter.com/hdW9LxOAod — xevt - xhvt (@xevtfm) February 24, 2024

“Es más feo tener a un hijo homosexual”

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, causó polémica al afirmar que es más difícil para una familia tener un hijo con adicciones que uno homosexual o discapacitado.

“Por fortuna tenemos controlado ( en Sinaloa) el tema de las adicciones, que esto está más feo, mucho mas que tener a un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual. No soy homofóbico, les pido que no lo sean, no aborrezcan a las personas homosexules”, apuntó.

Estas declaraciones fueron hechas durante su segundo Informe de Gobierno el 2 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Estos comentarios causaron controversia entre la comunidad LGBTTTIQ+ y distintos sectores de la sociedad.

Sí al diálogo con narcos

En abril de 2021, cuando era candidato de Morena a la Gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya dejó la puerta abierta a entablar un diálogo con Ismael “El Mayo” Zambada y los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocidos como “Los Chapitos”.

“Se tendría que hacer en el marco a una estrategia que le dé cabida a esto... tendría que diseñarse una política nacional. No tengo ataduras. Soy de Badiraguato, no soy capo, no soy narco, no me conviene a mi edad cambiar de giro. Hay que abandonar las hipocresías y buscar una vía que no se ha explorado”, dijo Moya en ese momento durante una entrevista con Carlos Loret de Mola.

“¿Hay que coordinarse con el narco?”, preguntó el periodista que encabeza Latinus. “Hay que buscar una forma de hacerlo. Los gobiernos en general niegan cualquier acercamiento o plática con los delincuentes, sin embargo, los contactos se hacen con personeros del Gobierno con el narco. En ese sentido... hay que diseñar política de Estado que se refleje en las leyes”, respondió el entonces candidato.

Moya ganó la elección estatal en Sinaloa unos meses después y se convirtió en el sucesor del expriista Quirino Ordaz Coppel.