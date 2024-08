Rocha: “No hay complicidad con criminales”; AMLO lo respalda

AMLO pide a EU más información

El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó el 9 de agosto al Gobierno de Estados Unidos la falta de información sobre las investigaciones que llevaron a la detención de los narcotraficantes Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el Paso, Texas, en julio pasado.

En su conferencia matutina, el primer mandatario externó su descontento porque a dos semanas de los hechos, no se tengan detalles de la aeronave en la que se trasladaron los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, las condiciones de captura o si en su caso, se violentó la soberanía nacional.

López Obrador sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) está realizando la investigación que le corresponde respecto a la captura de los narcotraficantes, sin embargo, dijo hay detalles clave que no han sido compartidos por las autoridades estadounidenses.

“No ha habido más (información), solo un avión clonado, sabemos que no salió de Hermosillo (Sonora). No hay cooperación por parte del Gobierno de Estados Unidos, es decir, no nos han dado información suficiente, por ejemplo; ¿qué pasó con el piloto? ¿qué hicieron con el piloto? ¿quién era? y desde luego saben de dónde salió el avión”, afirmó.

Horas más tarde de estas declaraciones, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar aseguró que Joaquín Guzmán López voluntariamente se entregó y se llevó a Ismael "El Mayo" Zambada contra su voluntad.

''La evidencia que vimos cuando llegó al aeropuerto, es que al 'Mayo' lo llevaron contra su voluntad. No hubo recursos de los Estados Unidos en esta operación. No fue un avión de los Estados Unidos. No fueron nuestros agentes en México. Esta operación fue entre los cárteles'', explicó el funcionario durante una conferencia de prensa.