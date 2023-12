“Es más feo”, la polémica declaración del gobernador Rubén Rocha

No era la primera vez que se disculpaba con periodistas. El 6 de noviembre, también en el marco de la tormenta “Norma”, cuando tuvo un conflicto con comunicadores. “Admito que a veces mi carácter es fuerte, ya no lo quiero hacer, espero que me aguante”, manifestó en su conferencia de prensa “Semanera”.

En el mismo mes, el gobernador reaccionó de manera agresiva en contra de líderes agrícolas que se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno. “Sí. Regresen cuando te dé la gana. A ti no creas que te tengo miedo. No me amenaces”, dijo a uno de los dirigentes diálogo al que le señaló que “estaba contratado por los de arriba”.

Anteriormente, se viralizó un video de la conferencia de prensa que ofreció el pasado 2 de octubre, en donde fue cuestionado respecto a las denuncias en contra de funcionarios públicos por presunto acoso sexual.

A pregunta expresa de una periodista al respecto, el mandatario estatal reconoció que ofreció protección a un presunto acosador sexual que laboraba en el Centro de Justicia para las Mujeres a cambio de que no lo volviera a hacer.

“Ya lo conozco, él es acosado, pero sexual. Ya le di la oportunidad yo, a ver, vete a un lugar distinto yo te voy a proteger, pero donde no quiero que hagas lo mismo, porque él estaba en el Centro de Justicia”, dijo el gobernador.