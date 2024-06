¿Qué pasa en Tila, Chiapas y por qué AMLO ofreció apoyos a los habitantes?

AMLO promete apoyos a habitantes de Tila

Este lunes, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los hechos violentos ocurridos en Tila son resultado de un enfrentamiento entre pobladores.

Hace años que en esta zona se desarrolla un conflicto ejidal por 130 hectáreas, pero otros informes locales consideran que la problemática ha crecido por la intervención de presuntos grupos criminales.

“Esto que está sucediendo en Tila es muy lamentable porque no es la lucha contra el aparato del Estado opresor, represor, o la lucha contra un cacicazgo, no, es una confrontación entre el mismo pueblo, porque no se ha podido armonizar, buscar la unidad. Yo hago un llamado a toda la gente de Tila”, aseguró López Obrador.

FGE logra el rescate de más de 4 mil personas en Tila y efectúa su traslado a diversos albergues#FGEChiapas#089DenunciaAnónima#911Emergencias



Para más información 📲 https://t.co/ZHXeIjY0Mh pic.twitter.com/NbgKDuXeOz — FGEChiapas (@FGEChiapas) June 9, 2024

Además de este municipio, otros del estado de Chiapas, ubicado en el sur de México, ha sido blanco reiterado de actos de violencia.

Durante 2024, en el marco de las campañas políticas, la entidad federativa registró el mayor número de ataques, amenazas y asesinatos contra personajes relacionados con el proceso electoral, con 53 eventos, según un conteo de la organización Data Cívica.