Homicidios y ataques armados dejan horas violentas en SLP, Michoacán y Chihuahua

Hallan 5 cadáveres en Chihuahua

Los cadáveres de cinco personas fueron localizados este viernes en una carretera al oriente de la ciudad de Chihuahua, informó la Fiscalía del estado. Agentes del ministerio público y la policía local levantaron los cuerpos e investigaban la escena del hallazgo para poder "establecer la causa de la muerte y el tiempo que tenían de fallecidos", reportó la institución en un comunicado.

La identidad de las víctimas aún no fue determinada por las autoridades, aunque versiones de la prensa local apuntan a que podría tratarse de cinco conductores de servicio de taxi vía aplicación reportados desaparecidos desde el 30 de mayo.

El hallazgo fue reportado por personas que circulaban por la autopista, que conduce hacia la ciudad de Aldama, señalaron las autoridades. Chihuahua, un vasto estado limítrofe con Estados Unidos, es escenario de operación de grupos del crimen organizado dedicados principalmente al tráfico de drogas y de migrantes.

La espiral de violencia que envuelve a México deja más de 450,000 asesinatos desde que, a finales de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzó una nueva estrategia ofensiva contra los cárteles del narcotráfico con participación de los militares.

Abandonan cuerpos en Río Verde, SLP

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que inició la investigación correspondiente sobre el hallazgo de cuerpos en el interior de una camioneta que fue abandonada en la plaza principal de Río Verde.

La dependencia estatal no detalló el número de los cuerpos que estaban en el interior, mismos que fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Legal a fin de que se trabajen las necropsias que determinarán las causas de los decesos.

Asesinan a 6 personas en Michoacán

En Michoacán se han registrado al menos seis asesinatos de personas. De acuerdo con reportes de medios locales, un hombre en silla de ruedas, fue asesinado a balazos en la colonia Lázaro Cárdenas.En la colonia El Varillero, encontraron tres cadáveres, dos hombres y una mujer, envueltos en bolsas de plástico. Un hombre en la colonia Lázaro Cárdenas y en la colonia Los Pichotes, asesinaron a hombre dentro de una veterinaria.

Desalojo en Chiapas

Debido a que en recientes días se recrudeció la violencia en Tila, Chiapas, con quemas de viviendas y vehículos por parte de presuntos integrantes del grupo delincuencial “Los Autónomos”, elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, ingresaron al municipio para tratar de restablecer el orden.

En la zona se implementó un operativo para trasladar a habitantes a albergues cercanos, aunque algunos no quieren porque no cuentan con familia y no quieren dejar su patrimonio.