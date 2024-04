Normalistas de Ayotzinapa atacan Palacio de Gobierno de Guerrero

Además, alzaron la voz exigiendo la destitución del asesor del gobierno del Estado, Ludwig Marcial Reynoso, quien había renunciado a su cargo hace unas semanas ante la incompetencia para sobrellevar su cargo tras el caso de asesinato de normalista de Ayotzinapa, pero que recientemente Evelyn Salgado lo designó como asesor del gobierno estatal.

Los normalistas también exigen la renuncia de Francisco Rodríguez Cisneros, como subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno de Guerrero.

"Ante tales situaciones externamos nuestra total inconformidad y repudio dando pauta a que no nos detendremos hasta hallar la verdad absoluta al caso de nuestro compañero", advirtieron a través de un comunicado que fue emitido horas antes de la manifestación violenta.

Recientemente, Francisco Rodríguez Cisneros tomó protesta como subsecretario de Desarrollo Político y Social. Rodríguez Cisneros previo a su nuevo cargo en la Secretaría General de Gobierno, se encontraba asignado como director de Gobernación en la entidad.

Normalistas de Ayotzinapa expresaron que el nombramiento de Reynoso Núñez como de Rodríguez Cisneros son "una clara señal de la impunidad del caso y un burla que revictimiza a los familiares de Yanqui Kothan, propio de los gobiernos autoritarios, lejos de investigar a los funcionarios responsables de una violación a los derechos humanos se les premia con un nuevo cargo".

"No permitiremos que este gobierno asesine y luego se burle de nosotros con acciones y señales de impunidad como esta. Prono nuestra voz resonará en las calles para exigir justicia, no más impunidad, no más simulación de este gobierno", advirtieron los normalistas en el comunicado emitido previo a las protestas de este lunes.