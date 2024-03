Marcha del 8M: estas son las convocatorias por estados

En la CDMX hay dos puntos de reunión: la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el Monumento a la Revolución. La primera convocatoria es de la colectiva Coordinación 8M y la segunda de We Are Women on Fire. Ambas avanzarán sobre Paseo de la Reforma con destino al Zócalo Capitalino.

Para quienes lleguen a la Glorieta de las Mujeres que Luchan, la cita es a las 15:30. En el monumento a la revolución se espera a la concentración desde las 12:00 horas.

Convocatorias por estados

We Are Women on Fire también publicó las convocatorias para otros estados.

Tijuana, Baja California: la reunión es a las 13:00 horas en la Glorieta La Tijeras, avanzará hacia Glorieta Cuauhtémoc con la Fiscalía como destino final.

San josé del Cabo, Baja Californis Sur: la cita es el en estacionamiento de La Comer a las 17:00 horas, convoca la colectiva Feminista Brujas Californianas.

Puebla: la cita es a las 15:00 horas en El Gallito, el avance se prevé a las 16:00 horas con rumbo a la Fiscalía.

Monterrey, Nuevo León: el llamado es a las 17:00 horas en la Explanada de los héroes.

Tlaxcala: la concentración inicial será en el asta bandera (La Virgen) a las 15:00 horas. El colectivo avanzará hacia el Zócalo de Tlaxcala.

Querétaro: el llamado es a las 15:00 horas en el Parque Alameda (junto al croquis). El destino es la Plaza de la Constitución.

Guadalajara, Jalisco: partirá de La Rotonda (entre av. Alcalde y av. Hidalgo) con destino a la Glorieta de las desaparecidas. La cita es a las 16:30 horas.

Puerto, Vallarta, Jalisco: la cita es a las 17:40 en el Parque de las Mujeres.

León, Guanajuato: la reunión es a las 16:00 horas en el Arco de la calzada.

Irapuato, Guanajuato: en el parque Irekua a las 16:20 horas.

Celaya, Guanajuato: a las 16:30 en el Parque Alameda.

Cuernavaca, Morelos: a las 14:00 horas en Niño Artillero, José María Morelos, Las Palmas.

Hermosillo Sonora: en las Escalinatas Unison a las 16:00 horas.

Xalapa, Veracruz: la cita es las 15:00 horas en el Teatro del estado, esta convocatoria es a parcha separatista y transincluyente.

Toluca, Estado de México: la hora de reunión es a las 13:30 horas en el Parque Simón Bolívar.

Villahermosa, Tabasco: a las 15:30 en el Parque Manuel Mestre, frente a la Quinta Grijalva.

Pachuca, Hidalgo: concentración a las 16:00 horas en la Plaza Juárez.

Colima: inicia a las 17:00 horas desde Telcel, frente al Hotel María Isabel.

Zacatecas: concentración a las 14:00 horas en la explanada de la Unidad de Ingeniería UAZ.

Culiacán, Sinaloa: la concentración es a las 15:30 en el Ayuntamiento, con dirección al Parque Acuático.

San Luis Potosí: a las 16:00 horas en el Jardín Tlaxcala.

Recomendaciones para asistir

Para marchar, es recomendable acudir en compañía o integrarse a algún colectivo. También, avisar a alguien de confianza dónde te encontrarás.

En cuanto a la vestimenta, usar zapatos cómodos y ropa fresca, de preferencia de algodón y colores claros. También usar protector solar, gorra, sobrero y lentes de sol.

En lo que refiere a los alimentos, se sugiere llevar agua o electrolitos, así como un par de snacks; todo puede ir en una mochila pequeña.

Algunas colectivas feministas también recomiendan llevar identificación y pintar con plumón tus datos de contacto y nombre en algún brazo.

Para mantenerse comunicada o en caso de emergencia, se puede optar por llevar una batería externa para cargar el celular, así como dinero en efectivo.