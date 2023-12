Crónica | Acapulco. La cena de Navidad puede esperar, "lo primero es levantarnos"

Acapulco quiere levantarse, un día a la vez, y navega entre el optimismo de quienes creen que la reconstrucción del puerto va acelerada y el cansancio físico de quienes hacen fila para la entrega de los enseres que prometió el gobierno federal. Muchas de estas personas lo perdieron todo el pasado 25 de octubre y siguen igual a unas horas de uno de los días más emotivos del año.

“¿Celebrar la Navidad? ¿Con qué ánimo?”, es la respuesta casi unánime de las mujeres y los hombres —la mayoría de la tercera edad— que pernoctarán a las afueras del centro acuático El Rollo, en la avenida Costera Miguel Alemán, para recibir el paquete de apoyo (colchón, refrigerador, estufa, ventilador y un juego de sartenes) que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador a los afectados por el huracán.

(Foto: Alberto Verdusco)

Una gran cena navideña tendrá que esperar. Quienes celebren el día, lo harán con algo sencillo, no como en años pasados. El resto no hará nada, pues no hay casa, no hay dinero ni algo qué cocinar.

En medio de estos contrastes hay otro consenso: lo primero es que Acapulco se levante y eso lo dicen muy convencidos todos.

Las lágrimas de Petra y Lolis

Con más de 60 años, Petra trabaja en unos baños públicos en la zona de la costera. Por 10 pesos entrega unos cuadritos de papel higiénico a quienes utilizan las instalaciones, todavía derruidas por Otis.

“El techo de mi casa, que era de lámina, se cayó y perdí todo lo que tenía. Soy afortunada porque sobreviví, pero no muchos tuvieron la misma suerte, hubo muchos muertos, no creo que la cifra que dan de fallecidos sea real”, asegura esta mujer entre lágrimas.

No celebrará la Navidad porque lo ha perdido todo, su familia no vive en el puerto y cada año la visitan en estas fechas. No esta vez, ahora siente mucha pena que sus nietos la vean como está, sin nada.

María Dolores, o Lolis como le dicen de cariño, está formada desde las 8:00 horas del viernes, junto con otras 250 familias, a las afueras de El Rollo.

Está dispuesta a pasar la noche ahí para recibir su paquete prometido, pese a que le dijeron que podía ir a casa a descansar y volver con la ficha que le dieron. Sin embargo, ella no quiere tomar riesgos.

“Soy de las que perdió muchas cosas, pero es lo de menos porque sobrevivimos y soy optimista de que las cosas mejorarán. Pasé meses sin luz, pero ya regresó. Cuando vi a los de CFE trabajar día y noche fue cuando me di cuenta que Acapulco se va a levantar”, dice confiada.