Senadores posponen hasta enero de 2024 la revisión de reconstrucción de Acapulco

Piden castigo por robo a damnificados

A casi dos meses del paso del huracán Otis por Acapulco, Guerrero, legisladores propusieron tipificar como falta grave, que podría ameritar multa, inhabilitación y cárcel, al servidor público que oculte, comercialice o retenga ayuda humanitaria aportada en el contexto de desastres naturales.

La diputada Olga Luz Espinosa González, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó la iniciativa que busca modificar el artículo 60 Ter a la Ley General de Responsabilidades

Administrativas y el 72 Bis de la Ley General de Protección Civil, normas que hoy no prevén esa conducta como algo irregular.

La perredista planteó establecer que cometerá desvió de bienes donados a damnificados por siniestros el servidor público que utilice la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para retener, ocultar o comercializar bienes donados por personas físicas o morales con fines de atender las necesidades de afectados por siniestros.

Si esa falta le genera beneficios económicos, “se le impondrá sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos”.

Además, se propone que esa conducta, cuando sea cometida por servidores públicos, será sancionada en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que significa que las sanciones podrían ir desde inhabilitación temporal por tres meses y hasta un año, cuando el desvío no cause daños o perjuicios o no exista beneficio o lucro alguno.

Pero la sanción podría ser de hasta 10 años si la afectación no supera 200 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y prisión de 10 a 20 años, si el monto del desvío supera ese monto, mismo que asciende a 20,748 pesos.