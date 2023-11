"¿Me puedes abrir?", joven agrede a vigilante en Puebla

La agresión se registró minutos antes de las 19:00 horas del 27 de noviembre y de acuerdo a la aplicación móvil del joven no se le dio el acceso, razón por la cual se le solicitó identificarse. La petición molestó al joven agresor, por lo que ingresó a la caseta de vigilancia para golpear al vigilante, quien decidió no defenderse.

“No me agarres, por favor, no me agarren y este p$%& es el que me pegó heeey, ¿te gustó tu put%&$? Ya le di en la madre, no le pegues, vamos a darnos un tiro; señora, me puede dejar de grabar, ¿por favor?”, expresa al percatarse que es grabado por una automovilista.

La mujer solicita que le abran el acceso, pues ella no tiene qué ver en el hecho.

Universidad Anáhuac lo suspende

Después de que los hechos, la Universidad Anáhuac decidió suspender al integrante de su comunidad escolar.

“Hemos determinado como acción inmediata la suspensión temporal del alumno involucrado, como una medida necesaria para preservar la integridad de nuestra institución y garantizar un ambiente seguro y propicio para toda nuestra comunidad”, detalló la institución educativa en un comunicado.

En relación a los recientes acontecimientos, les compartimos el comunicado generado por la Prepa Anáhuac: pic.twitter.com/fttPcqAZ5M — Universidad Anáhuac Puebla (@UAnahuacPuebla) November 29, 2023

Gobernador pide a padres asumir responsabilidad

Desde su cuenta de X (antes Twitter) el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes también se pronunció y condenó este acto lleno de “clasismo”.

“Asimismo, hago un llamado a la reflexión, para madres y padres de familia: de lo que vemos aquí no debemos culpar al entorno o las escuelas, asumamos lo que nos toca procurar y encauzar desde casa. Hablemos con nuestras hijas e hijos”, escribió.