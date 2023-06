Edomex: violencia, deuda y pobreza… así es el estado que gobernará Delfina Gómez

Estado

grande... ¿problemas grandes?

En una extensión territorial de 22,499 kilómetros confluyen varios problemas. Inseguridad, crimen organizado y pobreza serán algunas de las herencias que el PRI entregará a Delfina Gómez Álvarez.

“La seguridad es una asignatura pendiente para la siguiente gobernadora, debe de ser una prioridad. Este escenario al que se va a enfrentar la próxima gobernadora, la verdad resulta ser pavoroso, pero no solo es la responsabilidad de un gobierno, del Ejecutivo, lo que importa es esta acción de gobernanza que se debe de ejercer dentro de la administración pública estatal de un estado que tiene 125 municipuos y el legislativo”, sostiene Cristina Pablo Dorantes, especialista en seguridad, investigadora y profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Los números de la violencia no favorecen a la entidad. El Estado de México es uno de los seis más violentos del país. El 2022 lo cerró con 2,604 (8%) homicidios dolosos, cifra que lo ubicó como la tercera más insegura, solo detrás de Guanajuato y Baja California.

Pero el homicidio no es el único problema de violencia que enfrenta la entidad. En tierras mexiquenses se cometieron 140 (14%) de los 947 feminicidios registrados en el país.

Cuando el delito se mide en una tasa por cada 100,000 mujeres, el Estado de México se ubica por encima de la media nacional (1.43): 1.5 delitos.

Ecatepec, Valle de Chalco, Tlalnepantla, Naucalpan y Toluca, son algunos de los municipios que se ubican entre los 100 con más feminicidios. Para Pablo Dorantes, se requiere combatir la impunidad, pues cuando alguien se atreve a matar a una mujer y no pasa nada, es el ambiente perfecto para que otros más atenten contra ellas.

"Tenemos dos alertas de género en el Estado de México y no se ha trabajado en nada. Por esto el reto es abatir la impunidad, exigir transparencia, rendición de cuentas, recuperación de espacios. Necesitamos una visión de seguridad ciudadana, una cultura de paz, que no es una moda hablar de cultura de paz, es parte de una necesidad urgente no solo en el Estado de México, también en el país", afirma la experta del la UAEM.