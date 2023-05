Homicidio, feminicidio y extorsión, los retos para la gobernadora de Edomex

¿Qué proponen las candidatas?

Delfina Gómez, candidata de Morena, retoma parte de la esencia de la estrategia de seguridad que implementa el presidente Andrés Manuel López Obrador, para lo que propone :

- Atender las causas que generan la inseguridad y la violencia.

- Seguimiento a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz entre los 3 niveles de gobierno.

- Más y mejores policías. Depurar e incrementar su número y calidad profesional.

De manera más particular plantea:

-Crear una policía de género para los 125 municipios.

-Aumentar el número de ministerios públicos.

-Botones de pánico en el transporte público.

-Crear una policía de barrio.

-Fortalecer la comunicación entre las cámaras de vigilancia

Presentamos nuestras propuestas en materia de seguridad en #CuautitlánIzcalli. Las y los mexiquenses de este municipio están cansados del abandono de tantos años. ¡Juntos vamos a lograr un mejor #Edomex!#DelfinaGobernadora #VotaPorElCambio pic.twitter.com/U4vaTny2gU — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) April 17, 2023

Alejandra del Moral

La abanderada del PRI, PAN y PRD ha rechazado que en caso de ganar vaya a optar por los “abrazos” como lo plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional; ella propone poner orden. Para ello sus propuestas consisten en:

-Instalar cámaras en uniformes de los policías.

-Duplicar el número de cámaras y triplicar operativos en las rutas.

-Policías mejor capacitados y mejor pagados.

-Duplicar cámaras de videovigilancia.

-Coordinación con autoridades de estados colindantes.

-Combatir la impunidad.

-10,000 policías estarán adscritos a la Policía de Género.

Desde mi primer día de gobierno voy a trabajar para combatir la inseguridad y la violencia de género. Vamos a unir esfuerzos para poner un alto a los límites de nuestras libertades, sueños y planes de vida. #CapacidadParaResolver #VoTALE #DebateEdoméx pic.twitter.com/0Fsp7eNCOP — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) April 21, 2023

De acuerdo con los expertos consultados, las propuestas de las candidatas a gobernadora deben ser precisas y de mayor alcance, lo que se traduzca en la confección de una política que incluya prevención del prevención y combate del delito y sobre todo erradicar la impunidad.

"No solamente es la presencia policial, hay que tener políticas antropocéntricas que se rigen en el ser humano, en los pobladores, en los mexiquenses, en toda esa deuda que tenemos casi 100 años. Cambiando el nombre de la dependencia que se encarga de la seguridad pública, cambiar la cromática de las patrullas o el uniforme de los elementos, no va a cambiar la seguridad pública. Tienen que ser políticas públicas encaminadas a una reingeniería estructural", explica Cristina Pablo Dorantes.

Rodolfo Basurto considera como poco profundas las propuestas presentadas hasta ahora por las candidatas a la gubernatura.

"He escuchado las propuestas y se me hacen muy superficiales, no parten de un diagnóstico... siempre es lo mismo: más policías, más patrullas, más cámaras, más capacitación y y hasta ahí. No se preocupan realmente por analizar la problemática y ver por dónde se podría atacar. El fenómeno delicitivo debe atenderse como si fuera una enfermedad con públicas preventivas para aquella gente que todavía no ha cometido ningún delito, pero como los que ya delinquieron, usar mano dura", sostiene.

Una de las prioridades para la próxima administración, coinciden los especialistas, es combatir la impunidad, pues mientras un delito se quede sin castigar, hay aliciente para delinquir.

"Algo que ha dejado crecer esta diversidad de delitos, es la impunidad. Matan a una mujer y no pasa nada", comenta la especialista de la UAEMéx.