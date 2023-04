Delfina Gómez y Del Moral se confrontan por realización del primer debate

Además, durante el acto de campaña que Del Moral llevó a cabo este miércoles en Chalco, la candidata propuso a Delfina debatir “donde quiera, como quiera y cuando quiera”.

“Rehuirle al debate es no respetar a la ciudadanía y, lo más grave, es que ni siquiera tenga ella su voz para poder decidir y hablen los hombres de su campaña”, acusó.

"No hay temor al debate", responde Horacio Duarte

El coordinador general de campaña de Delfina, Horacio Duarte Olivares, aseguró que no es que la candidata tenga miedo a debatir.

Explicó que la solicitud de cambiar la fecha se presentó conforme al artículo 8 constitucional por derecho de petición e insistió en que responde a un tema de agenda de la morenista.

"Si no lo cambia se va a quedar el 20, si se queda el 20, y lo que he escuchado a la maestra Delfina es que va a ir a los debates. Lo digo con mucha claridad, no hay miedo a un debate", dijo.

"Lo decimos con mucha claridad, no hay ningún temor, no hay ninguna circunstancia más que la solicitud por un tema de agenda", insistió.

De esta manera, el IEEM debe analizar aún la petición de cambio de fecha del primer debate que se llevará en el Estado de México.

De acuerdo con la consejera electoral mexiquense Patricia Lozano Sanabria, presidenta del comité de debates para la elección en el Estado de México, el debate solo podrá posponerse en caso de que la representación de la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD esté de acuerdo.