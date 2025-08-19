Plaga de escarabajo barrenador pone en riesgo un hotel de la Sedena en Tulum recién inaugurado

“Recientes inspecciones técnicas detectaron una infestación activa en estructura de madera, incluyendo techos, vigas y mobiliarios, lo que compromete la estabilidad del inmueble. El escarabajo barrenador provoca daños internos severos que avanzan rápidamente y son difíciles de detectar a simple vista”.

“La plaga representa un riesgo inminente de colapso estructural poniendo en peligro la seguridad de los usuarios y el patrimonio público”, se detalla en el portal Compras MX.

Ante ello, se lanzó una licitación cuyo fallo se dará a conocer el 19 de agosto para dar a conocer la empresa que será la encargada de combatir la plaga y cuyas cláusulas a cumplir se estipula que no podrán compartir material gráfico de las afectaciones por la plaga, solamente a los involucrados.

En la licitación IA-07-H0C-007H0C999-N-109-2025 se solicita el servicio especializado de fumigación y contención para la plaga del escarabajo barrenador.

El fallo de la empresa encargada de la fumigación en el hotel en Quintana Roo se dará a conocer el 19 de agosto. (Foto: Captura de pantalla)

Estas cuatro empresas buscan obtener el contrato:

- Grupo Argent ofrece realizar el servicio por 5.9 millones de pesos.

- KTR Inv, por poco más de 4 millones 26 mil de pesos.

- Scent Jittal, por 4 millones 49 mil pesos

- E-Templum lo llevaría a cabo por 3.3 millones de pesos.

¿Qué es el escarabajo barrenador?

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) detalla que el escarabajo barrenador polífago puede atacar a más de 300 especies de árboles, incluidos cultivos como el aguacate y la macadamia.

“Tiene una gran diversidad de especies reportadas como hospedantes, tanto de importancia agrícola y forestal como de ornato. Entre los hospedantes potenciales de importancia agrícola se encuentra el aguacate, durazno, macadamia, naranja, níspero, nuez, olivo, persimonio y vid”, explica la Senasica.

Expertos suponen que la introducción del Escarabajo barrenador polífago (EBP) fue a través de productos y/o material procedente del sudeste de Asía, debido a que ha sido detectado en Taiwán, Vietnam y China, de acuerdo con la ficha técnica de este insecto que tiene diferentes especies.

Existen diferentes especies del escarabajo barrenador. (Foto: Facebook Senasica )

Hotel Mundo Maya Tulum

De acuerdo con las especificaciones en Booking, el Hotel Mundo Maya Tulum se encuentra a 6 kilómetros (km) de la Zona arqueológica de Tulum, y ofrece alojamiento con piscina al aire libre, parking privado gratis, centro de fitness y jardín.

En el hotel, todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, escritorio, TV de pantalla plana, baño privado, ropa de cama, toallas y balcón con vistas al jardín. Todas las unidades disponen de caja fuerte.

Hay un centro de negocios y máquinas expendedoras de snacks y bebidas en el propio alojamiento en Hotel Mundo Maya Tulum.

También se presume su conectividad con el Parque Nacional Tulum que está a 7 min a pie del alojamiento, y Terminal de autobuses está a 4.5 km. El aeropuerto (Aeropuerto internacional de Tulum) está a 41 km.

En esta aplicación recibe una calificación alta por parte de los turistas a este hotel que se inauguró en octubre de 2024. Cuenta con 352 Habitaciones master room y una capacidad para 392 vehículos en el estacionamiento.