El Hotel Mundo Maya Tulum a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que está por cumplir apenas un año en operación presenta una plaga de gusano barrenador, lo que pone en riesgo a los turistas que lleguen a este destino en el Caribe mexicano. Por ello, urgen a tomar medidas para evitar también daños estructurales.
Plaga de escarabajo barrenador pone en riesgo un hotel de la Sedena en Tulum recién inaugurado
“Recientes inspecciones técnicas detectaron una infestación activa en estructura de madera, incluyendo techos, vigas y mobiliarios, lo que compromete la estabilidad del inmueble. El escarabajo barrenador provoca daños internos severos que avanzan rápidamente y son difíciles de detectar a simple vista”.
“La plaga representa un riesgo inminente de colapso estructural poniendo en peligro la seguridad de los usuarios y el patrimonio público”, se detalla en el portal Compras MX.
Ante ello, se lanzó una licitación cuyo fallo se dará a conocer el 19 de agosto para dar a conocer la empresa que será la encargada de combatir la plaga y cuyas cláusulas a cumplir se estipula que no podrán compartir material gráfico de las afectaciones por la plaga, solamente a los involucrados.
En la licitación IA-07-H0C-007H0C999-N-109-2025 se solicita el servicio especializado de fumigación y contención para la plaga del escarabajo barrenador.
Estas cuatro empresas buscan obtener el contrato:
- Grupo Argent ofrece realizar el servicio por 5.9 millones de pesos.
- KTR Inv, por poco más de 4 millones 26 mil de pesos.
- Scent Jittal, por 4 millones 49 mil pesos
- E-Templum lo llevaría a cabo por 3.3 millones de pesos.
¿Qué es el escarabajo barrenador?
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) detalla que el escarabajo barrenador polífago puede atacar a más de 300 especies de árboles, incluidos cultivos como el aguacate y la macadamia.
“Tiene una gran diversidad de especies reportadas como hospedantes, tanto de importancia agrícola y forestal como de ornato. Entre los hospedantes potenciales de importancia agrícola se encuentra el aguacate, durazno, macadamia, naranja, níspero, nuez, olivo, persimonio y vid”, explica la Senasica.
Expertos suponen que la introducción del Escarabajo barrenador polífago (EBP) fue a través de productos y/o material procedente del sudeste de Asía, debido a que ha sido detectado en Taiwán, Vietnam y China, de acuerdo con la ficha técnica de este insecto que tiene diferentes especies.
Hotel Mundo Maya Tulum
De acuerdo con las especificaciones en Booking, el Hotel Mundo Maya Tulum se encuentra a 6 kilómetros (km) de la Zona arqueológica de Tulum, y ofrece alojamiento con piscina al aire libre, parking privado gratis, centro de fitness y jardín.
En el hotel, todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, escritorio, TV de pantalla plana, baño privado, ropa de cama, toallas y balcón con vistas al jardín. Todas las unidades disponen de caja fuerte.
Hay un centro de negocios y máquinas expendedoras de snacks y bebidas en el propio alojamiento en Hotel Mundo Maya Tulum.
También se presume su conectividad con el Parque Nacional Tulum que está a 7 min a pie del alojamiento, y Terminal de autobuses está a 4.5 km. El aeropuerto (Aeropuerto internacional de Tulum) está a 41 km.
En esta aplicación recibe una calificación alta por parte de los turistas a este hotel que se inauguró en octubre de 2024. Cuenta con 352 Habitaciones master room y una capacidad para 392 vehículos en el estacionamiento.