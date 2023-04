Nayarit: Exigen la búsqueda del antropólogo forense Juan Carlos Tercero

Tras reportarse la desaparición de Tercero Aley, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Nayarit inició el pasado 15 de abril con las acciones de búsqueda del reconocido antropólogo forense, mientras que sus colegas y familias han realizado varias publicaciones a través de redes sociales en las que han resaltado que "irónicamente" alguien que ha dedicado su vida a la localización e identificación de cuerpos de personas desaparecidas, el día de hoy se encuentra en calidad de desaparecido.

El pasado 19 de abril, el fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, declaró que desde que se denunció el hecho se iniciaron con los protocolos de búsqueda del antropólogo forense.

El funcionario agregó que algunas líneas de investigación arrojan que la desaparición de Tercero Aley podría estar relacionada con un asuntos personales, pues reveló que incluso hay indicios de un traslado de esta persona a otros estados del país.

Ante estas declaraciones, Antonieta Castañeda, esposa del antropólogo, lamentó las declaraciones del fiscal, pues apuntó a medios de comunicación locales, se trata de una mera especulación.

"No es alguien que pudiera desaparecer porque él quisiera desaparecer y esa es la parte delicada, él está desaparecido porque lo desaparecieron no porque el solo haya querido desaparecer...nosotros no sabemos qué está pasando porque nosotros no tenemos acceso a la carpeta de investigación", denunció Antonieta Castañeda, quien también es una reconocida psicóloga forense y criminóloga.

En tanto que la criminóloga Marisol Madero lamentó la declaración que hizo el fiscal, pues opinó, "las personas no desaparecen por gusto", por lo que insistió deben de agotarse todas las líneas de investigación correspondientes.