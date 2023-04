Funcionario de Oaxaca, en la polémica por acusaciones de violencia de género

Es así que partidos políticos y organizaciones feministas se han pronunciado al respecto y exigen la destitución del funcionario.

Víctimas y colectivos feministas exigen la destitución de Donato Vargas

Este martes, la abogada Sandra Domínguez Martínez, una de las presuntas víctimas de Donato Vargas, así como Aracely Cruz, expareja del funcionario, insistieron en que Vargas tiene que se destituido de su cargo, pues acusaron, "mantenerlo significa ser cómplice de la violencia feminicida contra las mujeres".

En conferencia de prensa, afuera del Palacio de Gobierno de Oaxaca, Araceli Cruz acusó que cuando fue pareja de Donato Vargas fue víctima de violencia física, económica, psicológica, patrimonial y sexual. Señaló que funcionarios públicos del actual gobierno del estado fueron testigos de estos hechos.

"En julio de 2020, en las afueras de un hotel me golpeó, me desvió mi celular y me amenazó que si lo denunciaba me arrojaría ácido en la cara o me agarraría a machetazos", relató.

La expareja del funcionario acusó además que, en ese mismo año, a consecuencia de la violencia que vivió con Donato Vargas, perdió a su bebé de 26 semanas de gestación. Araceli Cruz precisó que derivado de estos hechos presentó ya una denuncia penal.

Sandra Domínguez aseguró que ella también es otra de las víctimas del funcionario: acusó que desde 2020 fue difundida una imagen de ella a través de un chat de Whatsapp, en el que participaba Vargas y otros funcionarios.

"Le pusieron un signo a mi foto e invitaron a compartir pornografía de mujeres de la sierra Mixe, en ese grupo ellos están activamente participando, yo lo subo a los redes, les reclamó y les pido que eliminen la foto", relató.

Derivada de esta investigación que la víctima interpuso por presunta violencia sexual digital, Vargas declaró ante las autoridades que él no era el creador del chat, aunque reveló que en él participaban cerca de 140 hombres, incluyendo funcionarios y diputados, declaró Sandra Domínguez.

De acuerdo con la abogada, en 2022, de nueva cuenta, varias mujeres volvieron a ser expuestas a la violencia digital sexual en un chat de funcionarios estatales, en donde se han filtrado imágenes y videos sexuales, así como distintos mensajes misóginos que buscan cosificar a las mujeres.

Por ello, ambas víctimas insistieron al gobernador Salomón Jara tomar cartas en el asunto y destituir al funcionario estatal, ademas, llamaron a todas las mujeres a denunciar este tipo de actos y descartaron que estas denuncias públicas formen parte de una guerra sucia o se traten de un asunto político, por lo que insistieron que continuarán exigiendo la destitución del funcionario estatal.