¿Mismo sonido para simulacro y sismo real? Así sonará la alerta sísmica en tu celular este 19 de septiembre

El organismo federal recuerda que hasta el momento no es posible predecir un sismo con fecha y lugar exactos, por lo que “la prevención es responsabilidad de todas y todos”.

Escenarios de sismos planteados

El simulacro nacional se llevará a cabo en todas las entidades del país a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. Y tomando en cuenta que no todas están expuestas a sufrir los efectos de un sismo, por lo que se plantean tres hipótesis en distintas ciudades, por lo que se solicitan a la población considerar la más adecuada tomando en cuenta los riesgos de acuerdo a su ubicación.

-Centro del país (escenario principal): sismo de magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla.

-Noroeste: sismo de magnitud 7.1, con epicentro en Mexicali, Baja California.

-Noreste: sismo de magnitud 5.2, con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León.

-Península de Yucatán: sismo de magnitud 7.0, con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo.

-Golfo de Tehuantepec: sismo de magnitud 7.6, con epicentro en Tonalá, Chiapas.