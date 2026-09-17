El sábado 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026 , día en el que también los mexicanos recuerdan los sismos de 1985 y 2017, que dejaron cientos de víctimas mortales, heridos y daños en estructuras. El objetivo de este ejercicio, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), es que la ciudadanía sepa qué hacer ante este tipo de situaciones debido a que habitamos un país sísmico.
¿Mismo sonido para simulacro y sismo real? Así sonará la alerta sísmica en tu celular este 19 de septiembre
El organismo federal recuerda que hasta el momento no es posible predecir un sismo con fecha y lugar exactos, por lo que “la prevención es responsabilidad de todas y todos”.
Escenarios de sismos planteados
El simulacro nacional se llevará a cabo en todas las entidades del país a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. Y tomando en cuenta que no todas están expuestas a sufrir los efectos de un sismo, por lo que se plantean tres hipótesis en distintas ciudades, por lo que se solicitan a la población considerar la más adecuada tomando en cuenta los riesgos de acuerdo a su ubicación.
-Centro del país (escenario principal): sismo de magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla.
-Noroeste: sismo de magnitud 7.1, con epicentro en Mexicali, Baja California.
-Noreste: sismo de magnitud 5.2, con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León.
-Península de Yucatán: sismo de magnitud 7.0, con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo.
-Golfo de Tehuantepec: sismo de magnitud 7.6, con epicentro en Tonalá, Chiapas.
Alerta sísmica en los celulares
En la CDMX, el aviso se emitirá a través de los altavoces del C5 instalados en distintas zonas donde opera este sistema de alertamiento, por lo que la población escuchará el sonido habitual de la alerta sísmica.
Además, las autoridades enviarán una alerta a los teléfonos celulares compatibles, como ocurrió durante ejercicios y pruebas anteriores. La notificación llegará acompañada de un sonido distintivo y un mensaje que indicará que se trata de un simulacro, con el objetivo de que la población identifique el aviso y active sus protocolos de protección civil.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que junto con la asesoría de expertos, se decidió no cambiar el sonido de la alerta sísmica que es parte del simulacro y el que se utilice cuando sea un sismo real, porque lo que se busca precisamente es que la gente esté preparada ante esta situación.
“Una parte le corresponde a la CDMX quien opera a las alarmas públicas del C5 y lo que suene en los teléfonos le corresponde a la Coordinación Nacional de Protección Civil”, expresó la mandataria federal.
¿Se puede desactivar la alerta sísmica del celular?
No, de acuerdo con las recientes disposiciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación respecto a las características de los sonidos en los celulares y son los siguientes:
- Inhabilitación no permitida: La recepción de los mensajes de Alerta Máxima por Sismos y su señal sonora asociada no pueden ser inhabilitadas por los usuarios en sus dispositivos.
- Prioridad sobre la configuración del equipo: La recepción de la alerta y la emisión del sonido prevalecerán sobre las preferencias de configuración fijadas por el usuario para garantizar que sea alertado oportunamente.
- Identificación visual: La ventana emergente que se despliega en la pantalla del teléfono celular lleva el título específico "Alerta Máxima por Sismo".
ADVERTENCIA: Toma precauciones antes de escuchar el siguiente video, ya que se trata de una alerta sísmica que puede poner nerviosas a las personas:
La alerta sísmica sonará este 19 de septiembre en 80 millones de celulares durante el segundo Simulacro Nacional que se realizará a las 12:00 horas en todo el país.
El sonido no será el mismo que suena en los altavoces públicos, pero sí es uno que llamará la atención de los… pic.twitter.com/6p8ibEHOHV
— Expansión (@ExpansionMx) September 18, 2025
Sonidos cambiarán rumbo a fin de año
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que será a partir del tercer trimestre de 2026 cuando se incorporen a los celulares sonidos nuevos además de la que ya se escucha para los sismos y que servirá para que la población conozca que se aproxima algún fenómeno natural al lugar donde viven, con el objetivo de que tomen las medidas de precaución necesarias y estén atentas a los avisos de autoridades de Protección Civil.