No solo el Cutzamala, el nuevo proyecto que llevará 3,000 litros de agua por segundo al Valle de México

El organismo detalló en un comunicado que las obras de construcción de la planta potabilizadora del Lago de Guadalupe se ubica en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y forma parte de la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para mejorar las condiciones hídricas en la zona metropolitana del Valle de México.

La Conagua explicó que se prevé aprovechar el agua de lluvia captada en este cuerpo artificial para potabilizarla y abastecer al municipio de Cuautitlán Izcalli y otras zonas del Estado de México.

La obra tiene una inversión de más de 5,500 millones de pesos y tendrá la capacidad de procesar 3,000 litros de agua cada segundo, una presa derivadora, una planta de bombeo y una línea de conducción de 14 kilómetros.

Adicionalmente, se rehabilita la línea de conducción metropolitana y se trabajará en la planta de bombeo Ancón.

También prevendrá inundaciones

El Lago de Guadalupe se formó a partir de la construcción de su presa, se edificó entre 1936 y 1943 en el periodo del presidente general Lázaro Cárdenas, y su aprovechamiento del agua captada en este cuerpo de agua que tuvo como primer objetivo ser un vaso de regulación de los escurrimientos, contribuirá también a reducir el riesgo de inundaciones en la zona oriente del Estado de México.

“De esta manera, se dará un uso productivo al recurso almacenado y se contribuirá a atender las necesidades de abasto de la población”, detalló la Conagua en un comunicado .