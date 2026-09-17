La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que se construye una planta potabilizadora en el Estado de México con el objetivo de apoyar en la dotación de agua potable a los habitantes del Valle de México, y que se sumaría a la que ya recibe del Sistema Cutzamala, Sistema Lerma y mantos acuíferos de zonas circundantes.
No solo el Cutzamala, el nuevo proyecto que llevará 3,000 litros de agua por segundo al Valle de México
El organismo detalló en un comunicado que las obras de construcción de la planta potabilizadora del Lago de Guadalupe se ubica en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y forma parte de la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para mejorar las condiciones hídricas en la zona metropolitana del Valle de México.
La Conagua explicó que se prevé aprovechar el agua de lluvia captada en este cuerpo artificial para potabilizarla y abastecer al municipio de Cuautitlán Izcalli y otras zonas del Estado de México.
La obra tiene una inversión de más de 5,500 millones de pesos y tendrá la capacidad de procesar 3,000 litros de agua cada segundo, una presa derivadora, una planta de bombeo y una línea de conducción de 14 kilómetros.
Adicionalmente, se rehabilita la línea de conducción metropolitana y se trabajará en la planta de bombeo Ancón.
También prevendrá inundaciones
El Lago de Guadalupe se formó a partir de la construcción de su presa, se edificó entre 1936 y 1943 en el periodo del presidente general Lázaro Cárdenas, y su aprovechamiento del agua captada en este cuerpo de agua que tuvo como primer objetivo ser un vaso de regulación de los escurrimientos, contribuirá también a reducir el riesgo de inundaciones en la zona oriente del Estado de México.
“De esta manera, se dará un uso productivo al recurso almacenado y se contribuirá a atender las necesidades de abasto de la población”, detalló la Conagua en un comunicado .
El objetivo principal de esta obra es mejorar el abasto de agua y reducir los riesgos de inundaciones en beneficio de la población de la zona metropolitana del Valle de México, particularmente en una región vulnerable que durante años quedó al margen del desarrollo de grandes obras hidráulicas.
¿Cómo es el Lago de Guadalupe?
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Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbuam reconoció que el crecimiento urbano alrededor del embalse provocó que durante años llegaran descargas de aguas residuales, por lo que paralelamente se construyen colectores y drenajes marginales para evitar que éstas continúen desembocando en la presa.
“Se están haciendo los drenajes marginales para que no fluya al Lago de Guadalupe y, al mismo tiempo, utilizar esa agua de lluvia, que pueden llegar a ser tres metros cúbicos por segundo, para retornarlos al uso tanto de Cuautitlán Izcalli como de otras regiones de la Zona Metropolitana”, explicó en la Mañanera del Pueblo del 10 de agosto.
Cuerpos de agua que abastecen al Valle de México:
Sistema Cutzamala: aporta aproximadamente 25% del agua potable del Valle de México, (15 de los 60 m³/s totales requeridos), beneficiando directamente a 5 millones de habitantes en 14 alcaldías de la capital y 15 municipios mexiquenses.
Sistema Lerma: Ubicado en el Estado de México, aporta alrededor del 6% al 7% del caudal para la capital.
Presa Madín y manantiales: Aportan un porcentaje menor (cercano al 2%) pero vital para zonas específicas del poniente del Valle de México