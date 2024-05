Brugada ofrece reconciliación y Taboada hacer historia al gobernar la CDMX

Clara Brugada ofrece reconciliación

Desde una plaza de la Constitución llena de seguidores y flanqueada por la abanderada a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, la candidata morenista a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, Clara Brugada, cerró su campaña con el compromiso de que ganará con contundencia la capital, pero tras el 2 de junio habrá reconciliación y caerán muros que separan a los ciudadanos.

“La honestidad es nuestra fuerza y por más calumnias que inventan no mancharán una vida de honestidad y compromiso con los que menos tienen”, expresó.

La candidata estuvo acompañada de Claudia Sheinbaum. (Foto: prensa Brugada)

Enérgica, reviró a sus críticos. “El pueblo triunfará y derrotaremos a la priandilla inmobiliaria, y esta gran ciudad seguir haciendo el corazón del obradorismo. Vamos a ganar porque este pueblo quiere que continuemos con el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente de la historia de este país”, arengó a sólo unos pasos de la residencia oficial del mandatario y en el Zócalo que éste ha llenado varias veces pues ahí forjó su carrera política.

Así, en el lugar de los éxitos de la Cuarta Transformación, el Zócalo de la Ciudad de México, Brugada aseguró: “aquí nació la esperanza, al lado de (Andrés Manuel) López Obrador hemos derrotado una y otra vez a los conservadores que se resisten a la fuerza de la transformación. Hoy hemos llenado esta plaza y el domingo haremos con votos las urnas a favor de la transformación”.

En su mensaje, la alcaldesa con licencia de Iztapalapa ofreció carro completo: Presidencia, Congreso, ocho entidades del país, y ganar con "contundencia la Jefatura de Gobierno y las alcaldías”. "Queremos una ciudad libre de pobreza y libre de violencia esto significa el segundo piso de la cuarta transformación de los principios rectores de nuestro gobierno: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, dijo.

En su mensaje dijo que Sheinbaum, exjefa de gobierno de la ciudad, fue la mejor, y rescató la capital de la situación en la que la tenía el perredista Miguel Ángel Mancera.

“Les aseguro que al finalizar 2030, cuando concluya nuestro gobierno en la Ciudad de México, ésta será aún más segura, más incluyente, más próspera, más feminista y más diversa. La más defensora de los derechos humanos y de los pueblos originarios. Con más ciencia y cultura, la más deportiva, más democrática, más sustentable con bienestar animal”, sostuvo.

Por eso instó a hacer las paces tras las elecciones para tener una ciudad para todos: “después del 2 de junio iniciará la reconciliación en esta ciudad y se caerán los muros invisibles que nos separan”.