Cierre de campaña de Sheinbaum, Gálvez y Máynez 2024 en vivo

Clara Brugada aseguró esta tarde que Sheinbaum y ella gobernarán CDMX y el país hasta 2030.

''Vamos a ganar porque representamos la prosperidad y el desarrollo y trabajamos para desterrar la desigualdad y la pobreza. Ganaremos porque en este proyecto hay honestidad, y en el otro proyecto hay corrupción'', dijo en el Zócalo de la Ciudad de México.

''El PRIAN propone un salto al pasado. La honestidad es nuestra bandera. Vamos a ganar porque tenemos a la mejor candidata. Tenemos a la doctora Claudia Sheinbaum, una mujer con experiencia y visión transformadora. Claudia Sheinbaum ha sido la mejor gobernadora de México. Recuperó esta ciudad del crimen y la corrupción que se encontraba con Mancera y mejoró la seguridad como nunca'', expuso.

''Vamos a gobernar de la mano con Claudia Sheinbaum. Vamos a seguir transformado esta ciudad. Soy una mujer de compromisos. Les aseguro que en 2030, cuando concluya nuestro gobierno, la Ciudad de México será más justa, más feminista, más influyente, la más defensora de los derechos humanos y de los pueblos originarios. Será la más deportiva, democrática y bienestar animal'', añadió.

''Será una Ciudad de México más feliz para las niñas y los niños, para los adultos mayores y personas con discapacidad. Será más feliz para todo el pueblo. Queremos una ciudad más libre de pobreza y de violencia. Significa el segundo piso de la Cuarta Transformación. No se mentirá, no se robará, no se traicionará al pueblo''.

''Salgamos a votar en paz, salgamos a seguir haciendo historia. Después del 2 de junio iniciará la reconciliación de esta Ciudad. Viva Claudia Sheinbaum, viva el presidente López Obrador. Viva el el Partido Verde, viva el Partido del Trabajo y viva Morena. Viva México''.