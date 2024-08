Alfaro a AMLO y Sheinbaum: “En 2006 hubo un fraude real, no de mentiras”

López Obrador visitó el estado a 45 días de que concluya su encargo en la Presidencia, y en su discurso ante él, Alfaro dijo: “recuerdo el origen que tuvo el movimiento que hoy es la primera fuerza política de Jalisco porque ese origen fue con usted, hace casi ya 20 años''.

Plan de Justicia para los Pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, desde Jalisco https://t.co/tREpleoqgS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 17, 2024

“Trabajamos juntos por ideales que sigo compartiendo y en efecto podemos tener diferencias y podemos tener puntos de vista en distintos temas, pero hace muchos años cuando algunos de los que hoy se quieren desgarrar las vestiduras defendiendo proyectos a los que en aquel, entonces atacaban (…) recorrimos Jalisco juntos sin condiciones como las que hay hoy (sino) en medio de la adversidad.

“Cuando pude acompañarlo durmiendo en el Zócalo para defender al país de un fraude electoral de a de veras, no de mentiras. Cuando estuve con usted luchando por romper el sistema y el viejo régimen (entonces), entendí y aprendí el sentido de la política y nunca lo voy a olvidar porque justamente esas coincidencias han podido más estos seis años que cualquier diferencia”, dijo el político emecista.

Tras el señalamiento le llovieron rechiflas, aunque después fueron contrarrestadas al grito de “gobernador, gobernador”.

Alfaro fue el único de los mandatarios estatales que no fue convocado a la reunión que sostuvo la candidata presidencial electa, Claudia Sheinbaum, con los gobernadores del país, pues la candidata de Morena al gobierno jalisciense, Claudia Delgadillo, demanda la anulación de la elección, que considera fraudulenta.

“Yo soy gobernador constitucional, yo no estoy cuestionado por un procedimiento de carácter electoral y yo no he tenido comunicación con la presidenta electa, sus razones tendrá y el día que quiera que platiquemos, estaré a sus órdenes”, dijo Alfaro a principios de agosto.

Hoy sí fue acompañado por Sheinbaum en la gira con Andrés Manuel López Obrador.