El INE realiza primera simulación del PREP para las elecciones del 2 de junio

¿Qué es el PREP?

La subdirectora de análisis recordó que el PREP difunde resultados preliminares, es decir, no son cifras de carácter definitivo, sino “meramente de carácter informativo”, pues los resultados oficiales resultan de la sesión de cómputo de cada Consejo Distrital, misma que se realiza el miércoles después de las elecciones.

Resalta que tampoco es una encuesta, pues no se realiza una muestra para recabar la información, sino que el objetivo es recabar los datos de todas las casillas instaladas, y al darlas a conocer antes de que sean resultados oficiales, es decir, el PREP tiene como fin ser elemento de certeza y confianza, no anticipar datos finales.

“El PREP no es una encuesta de salida, no es un sondeo de opinión, no es un Conteo Rápido y, desde luego, en ningún momento sustituye a los cómputos oficiales que tenemos posteriores a la elección”, insistió.

En el simulacro de hoy –primero de tres que se deben realizar– participaron 6,000 personas según la funcionaria y se emplearon actas de prueba para el ejercicio.

Los resultados de esta "simulación" de elección pusieron empatados a todos los contendientes, pues el fin era meramente realizar una prueba.

En general participan en la operación del PREP 42,000 capacitadores y 7,000 supervisores electorales.

En el simulacro participaron total 6,955 personas entre ellos 302 coordinadores, 310 supervisores, 300 técnicos informáticos, 940 acopiadores, 1,280 digitalizadores y 3,822 capturistas o verificadores.