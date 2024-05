Gálvez y Taboada encabezarán marcha rosa; organizadores piden voto útil

Además, por primera vez, llamaron al voto útil a favor de la candidata presidencial opositora, pues –dijeron– Movimiento Ciudadano (MC) no representa una opción real para ganar el Poder Ejecutivo ni federal ni local.

“Los que están obligados a la imparcialidad son los servidores públicos, los ciudadanos tenemos el derecho a expresar nuestras posturas y preferencias políticas”, declararon Ana Lucía Medina, de Sociedad Civil México, y Fernando Belaunzarán, a nombre de los organizadores, entre ellos Frente Cívico Nacional, Si por México, Va por todos y Misión Rescate México.

“Para nosotros no hay tercera vía, la opción de Movimiento Ciudadano no está en nuestro horizonte porque MC no le va a ganar oficialismo. Las decisiones del presidente del PRI (Alejandro Moreno) y de los partidos políticos está en la cancha de los partidos. Ellos harán las propuestas pertinentes, pero están fuera de nuestro alcance", dijo Medina en conferencia de prensa.

La movilización será el próximo domingo 19 de mayo, previo al tercer y último debate entre los candidatos a la Presidencia, en el Zócalo capitalino. La cita es a partir de las 9 de la mañana para comenzar a las 11am, mientras que los convocantes llamaron a acudir de rosa y con una bandera de México.

De manera paralela se espera que en 84 ciudades se realice también la movilización por lo que será nacional.

"Nosotros estamos centrados en la convocatoria a los ciudadanos para marchar el día 19 y salir a votar de manera masiva el 2 de junio con la meta de que salga a votar el 70%. Nosotros estamos llamados a votar por el voto útil y el voto útil es por Fuerza y Corazón por México”, apuntó la exdiputada de Acción Nacional (PAN).