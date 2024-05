Previo al encuentro con simpatizantes y ciudadanos en Reynosa, Tamaulipas, consideró que el INE no pone el piso parejo entre los candidatos presidenciales, pues aseveró que fue Morena quien pidió al órgano electoral que se contabilice la concentración en el Zócalo el próximo 19 de mayo como gastos de su campaña.

“Pues ya sabemos que el INE no está poniendo el piso parejo, pero pues yo nunca he tenido el piso parejo en mi vida. Yo voy a poder con el presidente, voy a poder con los 19 gobernadores, voy a poder con Sheinbaum, con la que me ponga enfrente. O sea, ¡Yo puedo con todos!”, mencionó.

Comentó que ojalá que el INE también contabilice todos los eventos de Claudia Sheinbaum dentro de sus gastos de campaña, como los espectaculares, las playeras y la concentración del zócalo del 1 de marzo.

"La que ya rebasó por cientos de millones de pesos los gastos de campaña es Sheinbaum. No más súmenle todos los espectaculares que había en León, en todas las ciudades, todas las bardas, todos los camiones, los miles de playeras que regala y pues ahí ojalá el INE se ponga las pilas y empiece a ver cuánto costó el evento del zócalo” , dijo.

Xóchitl Gálvez aseguró que asistirá a la concentración que convocan las organizaciones sociales el próximo 19 de mayo en el zócalo de la Ciudad de México; mientras, organizadores de esta manifestación han dicho que el encuentro es para respaldar a la candidata presidencial de la oposición y al contendiente para la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, Santiago Taboada.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aseguró que si la candidata opositora asiste al encuentro se le considerará como parte de sus gastos de campaña.