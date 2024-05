Eduardo Rivera presenta su 5 de 5 y reta a sus rivales por Puebla a hacerlo

En conferencia de prensa presentó su 5 de 5: declaración patrimonial en la que no reporta cuánto tiene en sus dos cuentas bancarias ni en las de su esposa; su declaración de intereses, la fiscal, carta de antecedentes no penales, y añadió un certificado médico y toxicológico.

.@armentapuebla_ dice que su declaración patrimonial está en internet, pero no contiene NADA de información sobre sus bienes, está prácticamente vacía. ¡Presenta tu 5 de 5! Puebla merece transparencia y CERO CORRUPCIÓN.



Gracias por acompañarnos, diputada @MElenaPerezJaen. https://t.co/wFBjn7NeLn — Eduardo Rivera Pérez (@eduardorivera01) May 1, 2024

Además retó a Alejandro Armenta Mier, de Morena, a hacer lo mismo, quien le respondió que con gusto lo invita a su casa para que vea cómo vive y que él haga lo mismo, además de asegurar que su declaración está en Internet, aunque no cuenta con el mismo detalle que la del panista.

La declaración 5 de 5 de Eduardo Rivera

Los documentos fueron subidos a su plataforma lalogobernador.mx y en una revisión realizada por ExpansiónPolítica, se da cuenta que a su nombre cuenta con 8.9 millones de pesos en bienes, mientras que su esposa, quien también es candidata plurinominal a diputada federal, tiene otros 8.5 millones de pesos.

En suma, solo lo que transparentan ambos asciende a 17 millones 461,625 pesos, sin contar el dinero que tienen en Banorte, Inbursa y Bancomer, ya que no detallan esas cantidades ni tampoco el valor de la única camioneta Tiguan 2019 que declaran a nombre de Liliana Ortiz.

El ingreso anual que asegura Eduardo Rivera recibir asciende a un millón 635,047 pesos, al corte del 2023, su último año como edil de la ciudad de Puebla, pues actualmente tiene licencia definitiva. En el caso de su esposa, no se evidencia cuánto le ingresa al año.

A nombre del panista figura un local comercial de 90 metros cuadrados con un valor de 2 millones 401,280 pesos, comprado en 2021; otro departamento del cual no se especifica el tamaño de 4 millones 809,227 pesos. A nombre de Liliana Ortiz está un departamento de 5 millones 980,000 pesos; una casa de un millón 792,987 pesos y otra de 171, 411 pesos.

En bienes muebles declararon contar con menaje de casa de 607,000 pesos en valor. Solo una camioneta Tiguan modelo 2019, cuyo costo no se detalla.

En cuanto a deudas, Eduardo Rivera asegura que tiene un hipotecario con Banorte por un monto original de 3 millones 790,570 pesos desde julio de 2016 sin que se especifique cuánto debe actualmente.

Bajo el concepto de "otros" tiene adeudo por 3 millones 953,227 pesos con Tropical Living que es una empresa inmobiliaria, desde diciembre de 2019.

También tiene Adeudo de tarjeta de crédito con Banorte con monto original por 274,785 pesos, desde marzo de 2022. A nombre de Liliana Ortiz, su esposa, tiene una tarjeta de crédito con BBVA con monto original de 307,000 pesos, desde enero de 2018.

En conflicto de intereses, el panista reconoce que es accionista de un 79% de una empresa de servicios profesionales, cuyo nombre no revela, de la que no recibe remuneración y no hay más datos pero que según él, no participa en toma de decisiones de esta asociación y que tampoco recibe ningún apoyo o beneficio público.

No reporta clientes ni representaciones, así como tampoco beneficios privados ni fideicomisos.

En enero de este 2024, el portal Hipócrita Lector dio a conocer que Rivera Pérez es socio de la empresa Easy City S de RL de CV en la que también es accionista su sucesor en el Ayuntamiento de Puebla, Adán Domínguez.

Ayer presenté a la sociedad mi declaración 5 de 5:

1. Patrimonial

2. Fiscal

3. De no conflicto de intereses

4. De no antecedentes penales

5. Antidoping @armentapuebla_ dice que, quien quiera, busque sus bienes en internet.



Preguntemos a la gente. Armenta debe: — Eduardo Rivera Pérez (@eduardorivera01) April 30, 2024

En su declaración 5 de 5, Eduardo Rivera también publica su carta de antecedentes no penales y que hasta el 18 de abril de este año, la Fiscalía de Puebla reporta que no tiene problemas con la justicia. En su prueba de antidoping, salió negativo al uso de cocaína, morfina, canabinoides, anfetaminas, benzodiacepipnas y barbirúticos.

La doctora Débora Morales del Hospital Puebla reporta que "los resultados a la evaluación demuestran que se encuentra en buen estado de salud, apto para actividades físicas y mentales, sin restricciones" .