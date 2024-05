Luis Mendoza: “Morena ha descargado todo su odio y frustración en Benito Juárez”

¿Quién es Luis Mendoza y por qué quiere gobernar Benito Juárez?

Luis Mendoza es un ser humano común y corriente y un vecino más en Benito Juárez que tiene ganas de luchar por su alcaldía y, que no suene a frase retórica de un político, sino que realmente soy un ciudadano que quiere mejorar su entorno, porque aquí nací, aquí vivo, aquí trabajo, aquí todo y si Dios quiere aquí me permita vivir en Benito Juárez, morir en Benito Juárez.

¿Cuáles son las principales necesidades de la alcaldía? ¿De qué adolece?

El vecino de Benito Juárez ya está bien acostumbrado a que tenga buenas banquetas, buenas luminarias, buenas podas, buenos servicios, ¿no?. Entonces yo no puedo salir a dar una, a ofertar algo que ya tienes. Porque la gente va a decir, ah, pues felicidades, pero eso ya es mío. ¿Tú qué vas a dar a cambio?. Mi proyecto es hacer cosas que nos ayuden a futuro, estoy hablando a 30, 20, a cinco años. Lo que haga hoy va a reflejar esto para que el PAN en 24 años que lleva gobernando ininterrumpidamente, gobierne 30 años más.

El "jaloneo” por la seguridad

El programa “Blindar BJ” implementado por exalcalde y hoy candidato a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada, ha sido objeto de cuestionamientos por parte de del gobierno de la Ciudad de México, al argumentar que la estrategia de seguridad es facultad única de la administración central.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ( ENSU) publicada el 18 de abril de 2024, Benito Juárez tuvo un 11.1% de percepción de inseguridad, que ubicó a esta demarcación como la más baja del país.

El programa Blindar se ha vuelto una marca de Benito Juárez ¿continuidad o una revisión?

No creo que haya habido un programa más exitoso ni a nivel estatal, ni a nivel presidencial, ni a nivel federal como “Blindar BJ”. Entonces para mí, todas las baterías. Es darle el plus, que se llame “Brindar BJ 360” que tenga que ver con mayor rapidez y contacto con los vecinos, mayor atención y sobre todo mayor tecnología, cambio de unidades, equipar mejor a los elementos, darles mejores apoyos a su integridad familiar y social. Porque eso es lo que ha sido exitoso en Benito Juárez, no nada más es contratar más policías, sino a los que contratas prepararlos, apoyarlos y darles una certeza de vida.

¿Qué hace diferente "Blindar" del programa de seguridad del Gobierno central?

Pues que es una más de las frustraciones del jefe de Gobierno, que, de entrada no ha podido nunca ganar en Benito Juárez con la alcaldía. Que él viviendo aquí, toda su familia y toda su estructura. Más bien, yo podría decir toda la plana mayor de Morena. Les encanta vivir en Benito Juárez. ¿Por qué será? nada más que no lo dicen. No les conviene. Da la casualidad que las alcaldías de Morena son las que tienen los mayores números de inseguridad y los de oposición son los que tenemos los mejores números de seguridad, es algo tangible con números.

¿Por qué Morena tiene tanto interés en Benito Juárez?

Primero traen un odio, un resentimiento social, yo los puedo catalogar como resentidos sociales, entonces, el día que tomaron el gobierno y que lo siguen gobernando desde la Ciudad de México, como nunca han podido igualar la calidad de vida en Benito Juárez, en ninguna de sus alcaldías y en casi ninguna de las partes del país, entonces se convierte eso en un odio, pero ya es ideológico, ellos ya odian a Benito Juárez por ideología, ya es por capricho, ya no es por verdaderamente querer competir o hacer cosas mejor que los demás.

El presidente López Obrador ataca mucho a quienes viven en Benito Juárez, sobre todo a la clase media, y los vecinos lo saben y lo tienen más claro que nadie; por eso aquí no es querido el presidente para nada.

¿Ven en Benito Juárez una competencia real en estas elecciones?

Sé que puede sonar sin duda a soberbia, pero no hay competencia. La verdadera competencia es contra el presidente (López Obrador), mi competencia es contra Morena a nivel nacional, mi competencia es contra el gobierno opresor, mi competencia es contra el gobierno que metió las manos en la elección. Pero desgraciadamente aquí no hay manera y no va a haber manera.