Caty Monreal: “no más frivolidades y gobiernos improvisados en la Cuauhtémoc”

Caty Monreal afirma que una de sus principales causas al frente del gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc será mayor visibilidad a personas con discapacidad y su inclusión en la educación y el empleo. Esta convicción está marcada por su historia personal, pues es madre de una niña y un niño, este último una persona con parálisis cerebral.

La defensa de los derechos de las mujeres es otra de las causas de la morenista, al igual que su contrincante, Alessandra Rojo de la Vega, candidata de PAN, PRI y PRD.

"Yo estudié, yo sí soy una experta en temas de género, no soy una fakeminista”, responde al ser cuestionada sobre qué la diferencia de la aspirante de la coalición Va por la CDMX, destacando que cuenta con una maestría en Políticas Públicas y Género.

La candidata de la 4T recuerda la investigación por trata de personas en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex líder del PRI en la Ciudad de México; también alude al voto en contra de legisladores del PAN para prohibir las terapias de conversión en contra de los derechos de las personas LGBT+, así como en rechazo a la interrupción legal del embarazo en perjuicio de los derechos de las mujeres.

No es posible que te digas feminista y que tu bandera sean dos partidos que han golpeado y violentado constantemente a las mujeres y niñas de este país. Caty Monreal, candidata de Morena, PT y PVEM por la alcaldía Cuauhtémoc

¿Cómo evalúa el gobierno de Sandra Cuevas, con acciones como el ‘Operativo Diamante’?

Es lamentable el gobierno de derecha que hemos tenido en la alcaldía Cuauhtémoc pero más allá de personalizar me parece que es un partido, es la derecha, el PAN, el PRI y el PRD quienes gobernaron la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí estuvieron sus colores, ahí estuvieron sus políticas. Por ejemplo, se privatizaron muchos de los espacios públicos, ¿quién hace eso? El PAN. Se violentaron a mujeres, ¿quién hace eso? El PRI.

¿No influye la persona al frente del gobierno? Según Jesús Zambrano, presidente del PRD, Sandra Cuevas fue elegida como candidata por un acuerdo con Ricardo Monreal…

Lo he dicho en mi primer discurso: no más frivolidades, no más gobiernos que son improvisados, no más personas que no sepan y que no conozcan la alcaldía Cuauhtémoc; nosotros conocemos bien la alcaldía Cuauhtémoc y vamos a trabajar mucho en generar mejores condiciones. El hecho es que la candidatura en 2021 fue ganada por el PAN, el PRI y el PRD y eso no se nos debe olvidar como vecinos y vecinas.

Repruebo completamente Operativos Diamante, repruebo completamente el terrorismo institucionalizado, repruebo completamente frivolidades, repruebo completamente que se quiera gobernar a través de las redes sociales, repruebo completamente que no haya atención a las vecinas y vecinos, repruebo completamente el odio y el terrorismo que se tiene hacia los y las vecinas. Eso va a acabar, por eso es que va a llegar la esperanza y la transformación con Morena y Caty Monreal.