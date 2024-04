Con ello se está perdiendo la oportunidad de plantear una política cultural que aminore el sentir de la comunidad artística que se vio “lastimada” por los recortes presupuestales que sufrió durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, considera el doctor en Ciencias Sociales, Jorge Ramírez Plascencia.

“Esa expectativa que había cuando llegó López Obrador de que las cosas se iban a mejorar para los creadores, para los artistas, en general para la cultura, no se cumplió. Y ante esta especie de agravio que recibió la comunidad cultural, corresponde a esta administración cubrir esta deuda”, explica el sociólogo en entrevista con Expansión Política.

El académico considera que entre los beneficios que obtendrían los candidatos de hacer más visible la cultura, más allá de decir qué porcentaje de dinero recibirá el sector, es tener clara una política en la materia del Estado mexicano, pero esto no se ve reflejado.

“Hay muchas áreas en las que se ha descuidado una política pública en materia de promoción cultural o de acción cultural, por ejemplo, todo el tema de los ambientes virtuales, digitales, los retos que se implican en términos de contenidos y propuestas que ya no circulan en los medios tradicionales, y que el Estado mexicano, el gobierno, no tiene ahí una propuesta clara para una cultura que se consume en plataformas, ya no en instituciones de cemento. Falta definir muchos rumbos, muchas líneas, más allá del dinero”, dice en entrevista.

Las propuestas de los candidatos en Cultura

Si bien en sus planes de acción están delineadas algunas propuestas e, incluso, los perfiles que se visuallizan para esta tarea, esto no se ha mantenido como una prioridad para los candidatos a la Presidencia.

La encargada de este tema que acompaña al candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, es Ruth Alejandra López. Gestora y funcionaria cultural en Jalisco y senadora por su Estado.

Las propuestas culturales del proyecto del candidato se encuentran en la Plataforma Electoral y Programa de Gobierno de 2024-2030 de Movimiento Ciudadano, en el rubro “Creación artística, promoción de la cultura y del deporte”.

Entre las que se encuentran las siguientes:

Impulsar los estímulos a la creación artística en todas las disciplinas, como danza, cine, música, teatro, pintura, escultura y las que derivan del uso de herramientas digitales.

Fortalecer las colaboraciones entre los sectores social, público y privado para mejorar las condiciones laborales de la comunidad artística.

Desarrollar programas para preservar y difundir la cultura y crear espacios de acceso universal y libre esparcimiento en los que puedan desarrollarse eventos culturales, artísticos y deportivos con la participación de la ciudadanía.

Fomentar la investigación para el desarrollo de políticas públicas en materia de cultura, teniendo en cuenta la diversidad étnica, cultural y socioeconómica de la sociedad mexicana, asegurando a los pueblos y comunidades indígenas el acceso a servicios como educación, salud, vivienda y empleo digno.

Vincular acciones en las que se fortalezca la identidad cultural, los lazos comunitarios y la participación, para conservar las tradiciones, costumbres, la lengua materna y otros rasgos identitarios y caminar hacia la inclusión multicultural.

Mejorar la legislación para establecer un marco que promueva el fomento de las artes y la cultura en México, incluyendo la asignación de recursos adecuados, la creación de programas de apoyo a artistas y la promoción de la producción y difusión cultural.

Establecer regulaciones que protejan los derechos de los artistas, incluyendo los derechos de autor, el derecho a la remuneración justa y la libertad de expresión artística; garantizar la implementación de políticas de apoyo a los artistas.