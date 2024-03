Temas de la agenda México-EU ya no pueden tratarse por separado, dice Guajardo

El tiempo en que México podía negociar por separado los temas más importantes de su agenda bilateral con Estados Unidos, como la migración, el comerico y el combate al crimen organizado, terminó y es necesario plantearlos de otra manera, dijo el exsecretario de Economía, Idelfonso Guajardo,

“Trump nos enseñó que un día se levanta de mal humor y reta a (Andrés Manuel) López Obrador a que si no para la migración de Centroamérica va a cobrara aranceles de 5 al 30% y en lugar de haber respondido con aranceles inmediatamente enviamos a 25,000 guardias a la frontera con Guatemala, ya le enseñamos el caminito a la administración Trump, en ese momento, y ahora para siempre que el bluf puede ser utilizado e impulsar temas de la agenda bilateral”, dijo Guajardo durante el foro "Mexico in the global spotlight. Nearshoring and the 2024 elections", organizado por la firma legal Baker McKenzie en Ciudad de México.