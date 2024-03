Candidaturas del Bienestar: postulan a superdelegados y servidores de la nación

Díaz Santana, extitular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), expone “las leyes son muy claras: ningún funcionario puede usar un recurso público para promocionar su actividad política. Y también dice que los programas sociales no se deben de condicionar al apoyo de partidos políticos o candidatos, sin embargo, reiteradamente se presentan esta clase de denuncias”.

La cantidad de funcionarios del área de programas sociales y la presentación de quejas apuntaría a que el problema persiste:

“Creo que si hay algo en lo que existe un déficit es en esta materia, no lo han podido frenar”, y es de difícil probar el ilícito, pues “la línea puede ser muy delgada” entre lo que es un ilícito o no.

“Pero no hay que cerrar los ojos, de que existe, existe (clientelismo). Lo que no sabemos es en qué magnitud” dice al citar a la académica alemana Bárbara Schörter, quien tras analizar el fenómeno en México concluyó que el clientelismo mexicano es como un fantasma, todo mundo habla de él, pero nadie lo ve.

“Mientras no existan denuncias y un proceso judicial donde cada parte presente sus pruebas y que haya evidencia de un hecho, pues es difícil probar que exista”, establece Díaz Santana.

“Si algún funcionario de desarrollo social que administra los padrones y que en un momento dado lo utiliza para fines electorales, por supuesto que está cometiendo un delito”, recuerda, pero “no se ha vinculado a proceso a ninguna persona”.

Y pese a que no hay nadie en la cárcel por condicionamiento de programas sociales, o desvío de estos, el uso clientelar de los programas sociales ha sido denunciado incluso por figuras de Morena.

Así ha ocurrido por ejemplo, en la contienda interna de Morena en 2020, en que la entonces secretaria general en funciones de presidenta de ese partido, Yeidckol Polevnsky, aseguró la existencia de una operación política desde el Bienestar a favor de su contendiente por la dirigencia nacional morenista, Bertha Luján.

El año pasado en la disputa por la Coordinación de los Comités de la Cuarta Transformación fue el equipo de Marcelo Ebrard, entonces aspirante a ese cargo, antesala de la postulación presidencial por Morena, el que acusó que la estructura de los programas del bienestar, e incluso Servidores de la Nación promovieron a Claudia Sheinbaum, hoy abanderada presidencial morenista.

En diciembre, la abanderada presidencial opositora postulada por la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, acusó que ese personal ya opera en territorio a favor de Morena y pidió a los ciudadanos no prestarse ni tener miedo.

“Ahora hay unos extorsionadores que son los extorsionadores de la nación, así se llaman, que esos tocan en tu casa y te dicen que si no votas y no apoyas a su gobierno te quitan los programas sociales, esos son otro tipo de extorsionadores, así que cuando toquen a tu puerta y los amenacen dile: aquí no quiero un extorsionador de la nación”, dijo la senadora con licencia.

Y a principios de este mes el periodista Héctor de Mauleón publicó en El Universal información sobre cómo, según audios y videos María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez, fundadora de Morena y exsubdelegada regional de programas sociales en Sinaloa se le obligaba a declarar como perdidas tarjetas del bienestar que debían ser entregadas a beneficiarios, con el objetivo de ocupar electoralmente el recurso.