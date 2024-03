Clara Brugada presenta su paquete de propuestas para la CDMX

“Quiero gobernar esta ciudad porque soy resultado de un largo proceso de lucha y de construcción en colectivo. Me nutre, como siempre, el movimiento feminista y sus luchas por la igualdad plena, es una de las grandes utopías que siempre he perseguido a lo largo de mi vida. Somos herederos de las mejores luchas de este pueblo, de las luchas que abrieron la democracia en este país.

“Nos regimos por los principios y convicciones de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Son esencia de nuestro proyecto”, sostuvo la exalcaldesa de Iztapalapa.

Las propuestas de Clara Brugada:

1.- Ciudad del Bienestar, Ciudad de los cuidados: construir un sistema de cuidados que permita distribuir. Se implementará en todas las alcaldías, se instalará la red más grande de centros de cuidado y desarrollo infantil, antes “estancias infantiles.”

Centros de cuidado de personas para personas con discapacidad, lavanderías, comedores comunitarios, centros de relajación.

2.- Gobierno honesto, transparente y con cero corrupción. La política de anticorrupción será una política de estado.

“Vamos a derrotar al cártel inmobiliario en la ciudad de México, mantendremos una política de transparencia y máxima publicidad de todas las actividades públicas y en particular en el manejo del presupuesto”, señaló.

3.- Ciudad Segura.

Dijo que habrá continuidad con el modelo de seguridad e inteligencia implementado por Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, además de una jornada de generación de paz en todas las alcaldías

“La construcción de la paz pasa por la erradicación de la impunidad. Por ello vamos a trabajar con respeto a la independencia del Poder Judicial y a la autonomía de la fiscalía. En una mejor procuración en partición de justicia”, abundó.

Propuso doblar el número de cámaras de videovigilancia en todas las alcaldías, incluso dijo que superará a las que actualmente tiene la Nueva York, en Estado Unidos.

Aprovechó para lanzar una crítica al programa “Blindar” del aspirante opositor, Santiago Taboada.

“Los resultados, y ojo que no nos engañen, la disminución de los delitos en esta ciudad se debe al gobierno de la ciudad, porque en las alcaldías remiten el 8% de personas y detenidos y más el 92% lo hace el gobierno de la ciudad, así que no se vale presumir con sombrero ajeno”, dijo.

Externó su respaldo a la iniciativa enviada por el presidente López Obrador al Congreso de la Unión para tipificar como delito grave la extorsión y el narcomenudeo.